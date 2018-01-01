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    Україна за п'ять днів вичерпала квоти на поставки пшениці і кукурудзи в ЄС

    Квоти на поставки пшениці і кукурудзи вичерпані на 100%
    У період з 1 по 5 січня Україна повністю вибрала квоти, як основні, так і додаткові, на експорт пшениці і кукурудзи в країни Євросоюзу в 2018 році. Про це інформує УкрАгроКонсалт. Таким чином, квоти на поставки пшениці і кукурудзи вичерпані на 100% (1035 тис. тонн і 1125 тис. тонн відповідно). Квота на безмитний експорт ячменю була
    • Сьогодні, 20:46
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    Квоти на поставки пшениці і кукурудзи вичерпані на 100%

    У період з 1 по 5 січня Україна повністю вибрала квоти, як основні, так і додаткові, на експорт пшениці і кукурудзи в країни Євросоюзу в 2018 році.

    Про це інформує УкрАгроКонсалт.

    Таким чином, квоти на поставки пшениці і кукурудзи вичерпані на 100% (1035 тис. тонн і 1125 тис. тонн відповідно).

    Квота на безмитний експорт ячменю була вичерпана за станом на 5 січня на 2,5% (15,68 тис. тонн із затверджених 615 тис. тонн).

    Нагадаємо, рішенням Євросоюзу Україні були виділені додаткові щорічні квоти на безмитні поставки пшениці (65 тис. тонн), ячменю (325 тис. тонн) і кукурудзи (625 тис. тонн).

    Раніше повідомлялось, що за перші 10 днів 2018 року Україна повністю вичерпала квоту на безмитні поставки меду, виноградного і яблучного соків в Євросоюз.

    Також Україна майже у сім разів збільшила експорт вершкового масла до ЄС.

     

    ЄС експорт Україна
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