Україна за п'ять днів вичерпала квоти на поставки пшениці і кукурудзи в ЄС

Квоти на поставки пшениці і кукурудзи вичерпані на 100%

У період з 1 по 5 січня Україна повністю вибрала квоти, як основні, так і додаткові, на експорт пшениці і кукурудзи в країни Євросоюзу в 2018 році. Про це інформує УкрАгроКонсалт. Таким чином, квоти на поставки пшениці і кукурудзи вичерпані на 100% (1035 тис. тонн і 1125 тис. тонн відповідно). Квота на безмитний експорт ячменю була



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Квоти на поставки пшениці і кукурудзи вичерпані на 100%

У період з 1 по 5 січня Україна повністю вибрала квоти, як основні, так і додаткові, на експорт пшениці і кукурудзи в країни Євросоюзу в 2018 році.

Про це інформує УкрАгроКонсалт.

Таким чином, квоти на поставки пшениці і кукурудзи вичерпані на 100% (1035 тис. тонн і 1125 тис. тонн відповідно).

Квота на безмитний експорт ячменю була вичерпана за станом на 5 січня на 2,5% (15,68 тис. тонн із затверджених 615 тис. тонн).

Нагадаємо, рішенням Євросоюзу Україні були виділені додаткові щорічні квоти на безмитні поставки пшениці (65 тис. тонн), ячменю (325 тис. тонн) і кукурудзи (625 тис. тонн).

Раніше повідомлялось, що за перші 10 днів 2018 року Україна повністю вичерпала квоту на безмитні поставки меду, виноградного і яблучного соків в Євросоюз.

Також Україна майже у сім разів збільшила експорт вершкового масла до ЄС.