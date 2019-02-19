Україна зможе відмовитися від імпортного газу в найближчі п’ять років - прем’єр



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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман Фото: Главком

Гройсман розповів, що в Україні починють розкручувати дуже складну і закриту систему - доступ до українських надр

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна зможе відмовитися від імпортного газу в найближчі п'ять років завдяки відкриттю доступу до українських надр.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Ми починаємо розкручувати дуже складну і закриту систему - доступ до українських надр. Я вважаю, що в найближчі п’ять років цей відкриє доступ і дасть нам можливість не купувати газ за валюту, а виробляти в Україні», - сказав Гройсман.

Прем’єр також заявив, що «нахабні» облгази вчинили шахрайство, скасувавши норми споживання газу 3,3 кубометрів на одну особу та повернувши через суд норму 9,8 кубометрів.

Як повідомляв «Главком», Антимонопольний комітет перевірить облгази через завищені суми у платіжках.

Раніше повідомлялося про отримання українцями платіжок за газ із завищеними сумами.

Платіжки за газ оформлювали із перерахунками за 30 місяців після скасування Касаційним адмінсудом Верховного суду встановлених урядом в 2016 році норм споживання газу для споживачів без лічильників

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Національная комісія детально перевірить усі облгази країни через шахрайство з платіжками та порадив платити лише за фактично спожитий газ і не більше 8,55 грн за кубометр.