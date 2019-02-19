«Це шахрайтсво»: Гройсман різко розкритикував «нахабні» облгази



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Прем’єр-міністр України назвав шахрайством рішення облгазів повернути норми споживання газу 9,8 кубометрів на одну особу

Облгази вчинили шахрайство, скасувавши норми споживання газу 3,3 кубометрів на одну особу та повернувши через суд норму 9,8 кубометрів.

Про це у ефірі програми «Свобода слова» сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Облгази стали нахабними. Вони подали в суд на уряд, скасували норму нарахування на кожне домогосподарство 3,3 кубометрів. Вони повернули норми 9,8 кубометрів і одразу почали виставляти рахунки. Я вважаю, що це шахрайство», - сказав Гройсман.

Прем'єр-міністр нагадав, що уряд зобов'язав НАК «Нафтогаз України» встановити лічильники у тих домогосподарствах, які не мають обліку газу.

«Якщо вони вважають, що люди споживають більше ніж 3,3 кубометрів, будь ласка, встановіть лічильник. Ми зобов'язали НАК «Нафтогаз України» це зробити», - наголосив прем'єр-міністр.

Як повідомляв «Главком», Антимонопольний комітет перевірить облгази через завищені суми у платіжках.

Раніше повідомлялося про отримання українцями платіжок за газ із завищеними сумами.

Платіжки за газ оформлювали із перерахунками за 30 місяців після скасування Касаційним адмінсудом Верховного суду встановлених урядом в 2016 році норм споживання газу для споживачів без лічильників

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Національная комісія детально перевірить усі облгази країни через шахрайство з платіжками та порадив платити лише за фактично спожитий газ і не більше 8,55 грн за кубометр.

Джерело: Укрінформ