Українців очікує збільшення частоти польотів до Парижа
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Кількість рейсів на Париж збільшиться
Українські компанії влаштували гонку за нові частоти
Відразу три українські авіакомпанії подали заявки до Державіаслужби України для отримання прав на польоти за маршрутом Київ-Париж.
Літаюча на цій лінії МАУ запросила збільшення частоти рейсів з 14 до 18 на тиждень, в той час як Yanair і SkyUp подали заявки на виконання двох і трьох щотижневих рейсів відповідно.
До недавнього часу польоти за маршрутом Київ-Париж могли виконувати тільки по одній авіакомпанії від кожної сторони з частотою не більше 14 рейсів на тиждень. З боку України квота була віддана МАУ, з боку Франції - Air France.
У 2018 році французька сторона запропонувала Державіаслужбі частково лібералізувати авіасполучення між країнами, збільшивши квоту на чотири рейси на тиждень і допустивши на маршрут ще одного авіаперевізника на тимчасовій основі до вступу в силу Угоди про спільний авіаційний простір (Відкрите небо).
Українське відомство погодилося на подібне збільшення квоти, в результаті чого вже з 18 квітня польоти між київським аеропортом Бориспіль і паризьким аеропортом Орлі з частотою чотири рази на тиждень почне французька авіакомпанія Aigle Azur.
Додаткові частоти серед українських авіакомпаній на даний момент не розподілені. Комісія Державіаслужби з розгляду питань щодо прав на експлуатацію повітряних ліній проведе засідання 28 лютого. Тоді, як очікується, і стане відомий володар розширеної квоти на рейси Київ-Париж з української сторони.
Джерело: avianews.com