Українців попередили про нову шахрайську схему, пов’язану з «МММ»

Шахраї телефонують з міста Києва під різними іменами та говорять, що за рішенням суду мінфін зараз виплачує «компенсації»

Громадянам телефонують від імені міністерства і пропонують повернути гроші за акції «МММ» після сплати «податку». Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України. Шахраї від імені міністерства здійснюють дзвінки громадянам та пропонують компенсацію за минулу участь в акціонерному товаристві «МММ».



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Творець МММ - Сергій Мавроді

Шахраї телефонують з міста Києва під різними іменами та говорять, що за рішенням суду мінфін зараз виплачує «компенсації»

Громадянам телефонують від імені міністерства і пропонують повернути гроші за акції «МММ» після сплати «податку».

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Шахраї від імені міністерства здійснюють дзвінки громадянам та пропонують компенсацію за минулу участь в акціонерному товаристві «МММ».

«Шахраї телефонують з міста Києва під різними іменами та говорять, що за рішенням суду мінфін зараз виплачує відповідну «компенсацію». Далі повідомляють, куди слід приїхати, щоб поновити квитанції, та який «податок» для цього необхідно сплатити», - розповідає мінфін.

Міністерство нагадало, що держава не брала на себе зобов’язань щодо здійснення будь-яких виплат акціонерам «МММ», і попросило у разі надходження відповідних дзвінків звертатися до правоохоронних органів.

«МММ» - радянська і російська приватна компанія, організована Сергієм Мавроді. Традиційно розглядається як класична і найбільша в історії країни фінансова піраміда. За різними оцінками, в її діяльності брало участь 10-15 млн вкладників.