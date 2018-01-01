Українська агрофірма отримала право експорту в ЄС

Відповідний дозвіл на експорт вступить у силу вже 28 лютого

Українська фірма з виробництва яєць і яєчних продуктів отримала дозвіл на експорт товарів до країн Європейського союзу. Про це повідомили в прес-службі Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. Зазначається, що відповідний дозвіл вступить у силу вже 28 лютого. Після цього дозволу право експорту в ЄС



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Дозвіл експортувати продукцію в країни ЄС отримала фірма з виробництва яєць і яєчних продуктів

Відповідний дозвіл на експорт вступить у силу вже 28 лютого

Українська фірма з виробництва яєць і яєчних продуктів отримала дозвіл на експорт товарів до країн Європейського союзу.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Зазначається, що відповідний дозвіл вступить у силу вже 28 лютого.

Після цього дозволу право експорту в ЄС матиме 291 українське підприємство, у тому числі 111 виробників харчових продуктів, зокрема м'яса птиці, риби, меду, яєць, молока і молочних продуктів.

Також можуть експортувати свої товари 180 підприємств-виробників нехарчових продуктів тваринного походження - таких, як пухо-пухова сировина, шкури, корми для непродуктивних тварин, субпродукти нехарчові, племінний матеріал, інші нехарчові продукти тваринного походження.

Як додає «Кореспондент», дозвіл експортувати продукцію в країни ЄС отримала агрофірма «Авіс» - підконтрольна агрохолдингу «Авангард», найбільшому в Україні виробнику яєць і яєчних продуктів.

Нагадаємо, експорт українських товарів до ЄС у 2017 році зріс на 29,9% та склав $17,5 млрд. Це 40,5% від усього обсягу продажів українських товарів за кордон.