Українська агрофірма отримала право експорту в ЄС
- Сьогодні, 07:37
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Відповідний дозвіл на експорт вступить у силу вже 28 лютого
Українська фірма з виробництва яєць і яєчних продуктів отримала дозвіл на експорт товарів до країн Європейського союзу.
Про це повідомили в прес-службі Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.
Зазначається, що відповідний дозвіл вступить у силу вже 28 лютого.
Після цього дозволу право експорту в ЄС матиме 291 українське підприємство, у тому числі 111 виробників харчових продуктів, зокрема м'яса птиці, риби, меду, яєць, молока і молочних продуктів.
Також можуть експортувати свої товари 180 підприємств-виробників нехарчових продуктів тваринного походження - таких, як пухо-пухова сировина, шкури, корми для непродуктивних тварин, субпродукти нехарчові, племінний матеріал, інші нехарчові продукти тваринного походження.
Як додає «Кореспондент», дозвіл експортувати продукцію в країни ЄС отримала агрофірма «Авіс» - підконтрольна агрохолдингу «Авангард», найбільшому в Україні виробнику яєць і яєчних продуктів.
Нагадаємо, експорт українських товарів до ЄС у 2017 році зріс на 29,9% та склав $17,5 млрд. Це 40,5% від усього обсягу продажів українських товарів за кордон.