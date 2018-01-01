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    Економіка та фінанси

    Українська агрофірма отримала право експорту в ЄС

    Відповідний дозвіл на експорт вступить у силу вже 28 лютого
    Українська фірма з виробництва яєць і яєчних продуктів отримала дозвіл на експорт товарів до країн Європейського союзу. Про це повідомили в прес-службі Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. Зазначається, що відповідний дозвіл вступить у силу вже 28 лютого. Після цього дозволу право експорту в ЄС
    • Сьогодні, 07:37
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    Дозвіл експортувати продукцію в країни ЄС отримала&nbsp;фірма з виробництва яєць і яєчних продуктів
    Дозвіл експортувати продукцію в країни ЄС отримала фірма з виробництва яєць і яєчних продуктів

    Відповідний дозвіл на експорт вступить у силу вже 28 лютого

    Українська фірма з виробництва яєць і яєчних продуктів отримала дозвіл на експорт товарів до країн Європейського союзу.

    Про це повідомили в прес-службі Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

    Зазначається, що відповідний дозвіл вступить у силу вже 28 лютого.

    Після цього дозволу право експорту в ЄС матиме 291 українське підприємство, у тому числі 111 виробників харчових продуктів, зокрема м'яса птиці, риби, меду, яєць, молока і молочних продуктів.

    Також можуть експортувати свої товари 180 підприємств-виробників нехарчових продуктів тваринного походження - таких, як пухо-пухова сировина, шкури, корми для непродуктивних тварин, субпродукти нехарчові, племінний матеріал, інші нехарчові продукти тваринного походження.

    Як додає «Кореспондент», дозвіл експортувати продукцію в країни ЄС отримала агрофірма «Авіс» - підконтрольна агрохолдингу «Авангард», найбільшому в Україні виробнику яєць і яєчних продуктів.

    Нагадаємо, експорт українських товарів до ЄС у 2017 році зріс на 29,9% та склав $17,5 млрд. Це 40,5% від усього обсягу продажів українських товарів за кордон.

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