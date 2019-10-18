Українська делегація у США зустрілась з керівництвом Світового банку в Україні



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Основна і єдина тема — «як підтримати малих фермерів фінансово»

У США відбулась зустріч української делегації з керівництвом Світового банку в Україні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов.

«Відбулась зустріч з керівництвом Світового банку в Україні. Основна і єдина тема — як підтримати малих фермерів фінансово, щоб вони могли збільшити інвестиції, робочі місця, та обсяг свого бізнесу», — написав Милованов.

Він також додав, що «малий фермер має виграти від реформи».

Раніше Милованов розповів, яким чином держава хоче отримати понад $1 млрд від продажу землі.