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    Економіка та фінанси

    Українська делегація у США зустрілась з керівництвом Світового банку в Україні

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    Українська делегація у США зустрілась з керівництвом Світового банку в Україні

    Основна і єдина тема — «як підтримати малих фермерів фінансово»

    У США відбулась зустріч української делегації з керівництвом Світового банку в Україні.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов.

    «Відбулась зустріч з керівництвом Світового банку в Україні. Основна і єдина тема — як підтримати малих фермерів фінансово, щоб вони могли збільшити інвестиції, робочі місця, та обсяг свого бізнесу», — написав Милованов.

    Він також додав, що «малий фермер має виграти від реформи».

    Раніше Милованов розповів, яким чином держава хоче отримати понад $1 млрд від продажу землі.

    США економіка міністр інвестиції Світовий банк фермер Тимофій Милованов
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