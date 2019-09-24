Милованов розповів, яким чином держава хоче отримати понад $1 млрд від продажу землі



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Продаж землі буде здійснюватися на відкритих аукціонах – або на Prozorro, або на спеціальному майданчику

Після запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення держава продаватиме землю, але ці гроші підуть місцевим громадам.

Про це заявив міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

За його словами, прогноз уряду щодо отримання понад 1 мільярда доларів від продажу землі у 2020 році є реальним.

«Але ці гроші підуть до громад і до людей. Ці гроші не ідуть до національного уряду і до бюджету», – наголосив міністр.

Він уточнив, що громади зможуть самі вирішувати, що їм робити з цією землею – «продати або дитячий майданчик побудувати».

Аби зробити цей процес прозорим, продаж землі буде здійснюватися на відкритих аукціонах – або на Prozorro, або на спеціальному майданчику.

Милованов уточнив, яким чином держава розраховує отримати понад 1 мільярд доларів від продажу землі.

Він нагадав, що в Україні приблизно 42 мільйони гектарів землі сільськогосподарського призначення, і якщо держава продасть 5% від цієї кількості, то це буде близько 2 мільярдів доларів.

«Але не вся державна земля буде продана, це буде і приватна. Ми очікуємо, що 5% землі буде продано за наступний рік. Якщо б це була державна земля за низькою ціною 1 тисяча доларів, то це 2 мільярди. Якщо половина цієї землі державна, а половина приватна – це мільярд», – пояснив Милованов.

Міністр додав, що уряд розраховує, що земля буде дорожчою за 1 тисячу доларів за гектар, і тоді її продаж принесе ще більше грошей.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити законопроєкт про оборот земель сільськогосподарського призначення до 1 жовтня, а також Верховній Раді скасувати земельний мораторій до 1 грудня 2019 року.

Також Зеленський заявив, що в цьогоріч в Україні буде проведено земельну реформу, а ринок землі запрацює у 2020 році.

Раніше повідомлялося, що банківська система України готова до роботи з ринком землі.

За оцінкою Світового банку, скасування мораторію приноситиме економіці України 0,7-1,5 млрд доларів щорічно.