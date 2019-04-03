Вітчизняні айтішники у 2018 році завели в Україну $2 млрд



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Надходження від продажу IT-послуг за кордон в минулому році склали 3,5% від загального експорту

Експорт інформаційно-комунікаційних технологій в 2018 році виріс на $283,4 млн і склав $2 млрд. Про це повідомляє Міністерство економрозвитку і торгівлі України в своїх підсумках міжнародної торгівлі за минулий рік.

Найбільшим отримувачем послуг українських айтішників є країни Європейського союзу, які заплатили $806,4 млн. На другому місці – США ($632,4 млн), а на третьому – Швейцарія ($175,1 млн).

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Слід відміти, що інформаційно-комунікаційні технології були внесені в п’ятірку перспективних секторів експортної стратегії у 2018 рік. Серед них більший за IT-сектор об’єм експорту показали харчова і переробна промисловість ($7,5 млрд) та машинобудування ($5,5 млрд).

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Нагадаємо, в 2018 році загальний обсяг експорту товарів та послуг з України виріс на 8,6% і склав $57,1 млрд. З них експорт товарів - $47,3 млрд.