Український стартап зібрав у Японії більше $48 тис. на лампові годинники



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Nixoid Lab збирав кошти на три моделі - Nixoid, Glower і Era VFD

Особливість годинників полягає у використанні символьних ламп ІН-16 і ІВ-9, які були створені в СРСР для відображення часу

Український стартап Nixoid Lab зібрав понад 48 тисяч доларів на виробництво лампових наручних годинників на японському сервісі краудфандінга CampFire.

Про це повідомляє AIN.ua.

Ця сума в десять разів перевищила початково необхідну, при цьому до закінчення кампанії залишилося ще два дні.

Nixoid Lab збирав кошти на три моделі - Nixoid, Glower і Era VFD. Їхня особливість полягає у використанні символьних ламп ІН-16 і ІВ-9, які були створені в СРСР для відображення часу.

Команда стартапа пояснює такий крок дизайнерським рішенням і прагненням використовувати старі технології.

«Це суміш рідкісних компонентів і сучасної електронної бази», - коментують автори.

Між собою моделі відрізняються габаритами, типом ламп і принципом роботи.

Це вже друга краудфандінгова кампанія Nixoid Lab. У вересні 2018 року стартап зібрав 46 тисяч доларів на Kickstarter. Близько половини замовлень припало на Японію; з командою зв'язалися представники сервісу CampFire і запропонували провести додатковий збір коштів.

Зараз Nixoid Lab готує нові моделі і вдосконалює технології в існуючих. Крім цього, команда розширює виробництво і укладає контракти з магазинами «по всьому світу». У планах - провести ще одну кампанію на Kickstarter з новими моделями, які отримають оновлений механізм роботи і дизайн.