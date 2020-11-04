Укрексімбанк вперше назвав своїх найбільших боржників

Наразі тільки в Україні проходить близько 500 судів за боргами Укрексімбанку

Голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер вперше назвав головних боржників державного банку.

Йдеться в основному про кредити, які були видані ще до 2014 року. Мецгер назвав ТОП-9 проблемних позичальників Укрексімбанку в інтерв'ю НВ Бізнес.

ПрАТ «Завод напівпровідників» — 11,2 млрд грн.

ПрАТ «АзовЕлектроСталь» — 7 млрд грн.

ПрАТ «Креатив» — 4,6 млрд грн.

ТОВ «ЕСУ» — 3,3 млрд грн.

ТОВ «ВЕСТА» — 3,2 млрд грн.

ТОВ «КоронАгро» — 3,1 млрд грн.

Група Райз — 2,8 млрд грн.

ТОВ «Фактор-Ексім» — 2,6 млрд грн.

ТОВ «Амстор» — 2 млрд грн.

За словами очільника Укрексімбанку, наразі тільки в Україні проходить близько 500 судів за боргами держбанку.

«У нас близько 500 судів сьогодні. Це в юрисдикції України», - зазначив він.

Мецгер додав, що Укрексімбанк також планує судитися за кордоном.

«Плануємо. Це якраз те, що ніколи поки, на жаль, тут не робилося. Ми не дамо спокійно позичальникам, які, скажімо так, скомпонували структуру власності через офшори, поставили якихось іноземців, бути власниками в цих кейсах номінально», - пояснив він.

У березні 2020 року Євген Мецгер очолив правління Укрексімбанку. Він працював у банку з 2006 до 2015 року, піднявшись до позиції начальника управління малого та середнього бізнесу.

12 березня Євген Мецгер завершив працювати на посаді заступника голови правління Укргазбанку.

Укрексімбанк є лідером серед держбанків за часткою непрацюючих кредитів (NPL) у розмірі понад 75,8 млрд грн і найзбитковішим серед українських банків.

Нещодавно Укрексімбанк списав з балансу 16,6 млрд грн непрацюючих кредитів, під які було раніше сформовано 100% резервів.

Для Укрексімбанку уряд прагне знайти міноритарного інвестора в найближчі 5 років із потенційною приватизацією в довгостроковій перспективі. Також визначено бізнес-модель для Укрексімбанку до 2025 року.

Укрексімбанк неодноразово отримував рефінансування від НБУ та вкладав отримані кредити в будівництво та ремонт автошляхів.

У жовтні Укрексімбанк надав перший інвестиційний кредит обсягом 515 млн грн на ремонт автошляхів.

Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг Укрексімбанку на рівні «B» зі стабільним прогнозом. Врахована рекордна підтримка капіталу, надана державою Укрексімбанку.