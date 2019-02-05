«Укрлендфармінг»: компанія «Райз» завжди виконувала всі взяті на себе зобов‘язання



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Заступник гендиректора групи компаній «Укрлендфармінг» Ігор Петрашко заявив, що компанія «Райз» є одним з флагманів агроіндустрії

Ряд ЗМІ почали звинувачувати «Райз» в зловживаннях, - Петрашко

Сьогодні в деяких ЗМІ з‘явилася інформація, що найближчим часом Верховний суд України має розглянути суперечку між компанією «Райз», що входить до групи компаній «Укрлендфармінг» і належить Олегу Бахматюку та компанією Nuseed на суму близько 2.5 млн євро.

На жаль, ряд ЗМІ, не очікуючи рішення суду, почали звинувачувати «Райз» в зловживаннях.

Заступник генерального директора групи компаній «Укрлендфармінг» Ігор Петрашко заявив, що компанія «Райз» працює на ринку вже більше 20-ти років і є одним з флагманів індустрії.

«Прикро, що виникають конфліктні ситуації. Водночас, ми вирішуємо їх шляхом переговорів та в правовому полі з урахуванням інтересів наших партнерів та кредиторів. Діяльність компанії «Райз» вже кілька років активно блокується компанією «Нібулон», що для цього використовує різноманітні і часто, необ’єктивні, аргументи. Такі дії, зрозуміло, призводять до проблем з розрахунками «Райз» з контрагентами. Наші партнери і контрагенти в більшості з розумінням ставляться до ситуації, в якій опинилась компанія «Райз» і підтримують нас», - заявив Петрашко.

Заступник генерального директора групи компаній «Укрлендфармінг» запевнив, що вони завжди відкриті до рівноправного діалогу і сповідують принципи прозорості в пошуку і прийнятті взаємовигідних рішень.