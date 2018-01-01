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    Економіка та фінанси

    «Укрпошта» об’єдналася з банком Ахметова

    На початковому етапі партнерський проект працює у семи областях
    До фінансового супермаркету «Укрпошти» долучився «Перший Український Міжнародний Банк», власником якого є Рінат Ахметов. Тепер банківськими послугами ПУМБу можна скористатися через мережу «Укрпошти». «Жителі невеликих міст та сіл у відділеннях Укрпошти отримають інформацію про можливість скористатися
    • Сьогодні, 16:03
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    На початковому етапі партнерський проект працює у семи областях

    До фінансового супермаркету «Укрпошти» долучився «Перший Український Міжнародний Банк», власником якого є Рінат Ахметов. Тепер банківськими послугами ПУМБу можна скористатися через мережу «Укрпошти».

    «Жителі невеликих міст та сіл у відділеннях Укрпошти отримають інформацію про можливість скористатися банківськими послугами банку ПУМБ, а працівники банку за результатами консультації з клієнтом запросять його за потреби в зручний для нього час на зустріч до найближчого відділення банку», — пояснюють у прес-службі «Укрпошти».

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    На початковому етапі до партнерського проекту приєдналися відділення Укрпошти в Дніпропетровській, Львівській, Сумській, Хмельницькій, Харківській, Волинській та Кіровоградській областях.

    Нагадаємо, що мережа відділень «Укрпошти» складає 11,5 тисяч одиниць і є найбільшою в Україні. Основні напрямки діяльності компанії – поштово-логістичні, фінансові послуги, торгівля та інша комерційна діяльність.

    Раніше повідомлялося, що «Укрпошта» планує у березні запустити мобільний додаток.

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