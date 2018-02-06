  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    «Укрпошта» анонсувала запуск мобільного додатку

    Мобільний додаток буде доступний для смартфонів і планшетів під управлінням iOS, так і Android
    Національний поштовий оператор «Укрпошта» хоче у березні запустити мобільний додаток. Про це повідомив в.о. гендиректора компанії Ігор Смілянський, інформує ЦТС. Також він додав, що до кінця першого півріччя компанія запустить новий веб-сайт. За словами Смілянського, мобільний додаток буде доступний для смартфонів і планшетів
    • Сьогодні, 21:56
    • Розсилка

    Мобільний додаток буде доступний для смартфонів і планшетів під управлінням iOS, так і Android

    Національний поштовий оператор «Укрпошта» хоче у березні запустити мобільний додаток.

    Про це повідомив в.о. гендиректора компанії Ігор Смілянський, інформує ЦТС.

    Також він додав, що до кінця першого півріччя компанія запустить новий веб-сайт.

    За словами Смілянського, мобільний додаток буде доступний для смартфонів і планшетів під управлінням iOS, так і Android.

    До слова, ПАТ «Укрпошта» виплатила на користь держави загалом 1 650 428 тисяч гривень у 2017 році.

    Читайте також
    телефон мобільні оператори Укрпошта
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ