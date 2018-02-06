«Укрпошта» анонсувала запуск мобільного додатку
- Сьогодні, 21:56
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Мобільний додаток буде доступний для смартфонів і планшетів під управлінням iOS, так і Android
Національний поштовий оператор «Укрпошта» хоче у березні запустити мобільний додаток.
Про це повідомив в.о. гендиректора компанії Ігор Смілянський, інформує ЦТС.
Також він додав, що до кінця першого півріччя компанія запустить новий веб-сайт.
За словами Смілянського, мобільний додаток буде доступний для смартфонів і планшетів під управлінням iOS, так і Android.
До слова, ПАТ «Укрпошта» виплатила на користь держави загалом 1 650 428 тисяч гривень у 2017 році.