«Укрпошта» анонсувала запуск мобільного додатку

Мобільний додаток буде доступний для смартфонів і планшетів під управлінням iOS, так і Android

Національний поштовий оператор «Укрпошта» хоче у березні запустити мобільний додаток. Про це повідомив в.о. гендиректора компанії Ігор Смілянський, інформує ЦТС. Також він додав, що до кінця першого півріччя компанія запустить новий веб-сайт. За словами Смілянського, мобільний додаток буде доступний для смартфонів і планшетів



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Мобільний додаток буде доступний для смартфонів і планшетів під управлінням iOS, так і Android

Національний поштовий оператор «Укрпошта» хоче у березні запустити мобільний додаток.

Про це повідомив в.о. гендиректора компанії Ігор Смілянський, інформує ЦТС.

Також він додав, що до кінця першого півріччя компанія запустить новий веб-сайт.

За словами Смілянського, мобільний додаток буде доступний для смартфонів і планшетів під управлінням iOS, так і Android.

До слова, ПАТ «Укрпошта» виплатила на користь держави загалом 1 650 428 тисяч гривень у 2017 році.