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    Економіка та фінанси

    «Укрпошта» скаржиться на мільярдний збиток від доставки пенсій

    • Розсилка
    «Укрпошта» скаржиться на мільярдний збиток від доставки пенсій

    Гендиректор «Укрпошти» запевняє, що не раз звертався до Верховної Ради та уряду, але «нічого не добився»

    З початку 2018 року «Укрпошта» зазнала 1 мільярда гривень збитків від доставки пенсій населенню.

    Відповідне питання обговорювалося на розширеному засіданні робочої групи з вивчення і вирішення питань реформування об'єктів поштового зв'язку на території Чернігівської області, яке проходило в обласній раді.

    «Збитки Укрпошти від доставки пенсій цього року становлять 1 млрд гривень», - сказав генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

    На вимогу присутніх звернутися до Верховної Ради та уряду з проханням надати дотації державному підприємству, яким є «Укрпошта», Смілянський відповів, що не раз звертався, але нічого не добився.

    «Ми подавали уряду пропозиції включити певні суми до державного бюджету, але жодна цифра не була внесена», - зазначив він.

    Нагадаємо, з 10 вересня тарифи «Укрпошти» на доставку листів зросли на 40%.

    Джерело: Укрінформ

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