Тарифи «Укрпошти» на доставку листів зросли на 40%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підвищено також вартість доставки посилок без оголошеної цінності (масою до 10 кг)

ПАТ «Укрпошта» з 10 вересня, відповідно до рішення Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), підвищила тарифи на доставку листів на 40%.

Згідно з рішенням НКРЗІ, оприлюдненим у газеті «Урядовий кур'єр» у понеділок, тарифи на послуги поштового зв'язку підвищуються у два етапи: перший - із 10 вересня поточного року, другий - з 1 січня 2019 року.

З 10 вересня підвищуються тарифи на пересилання письмової кореспонденції на 40%, зокрема за доставку непріоритетних листів вагою до 50 г - на 2 грн.

Підвищено також вартість доставки посилок без оголошеної цінності (масою до 10 кг) - на 3 грн (з ПДВ), або на 30%, у межах області, на 20% - в межах України.

Другий етап підвищення цін на поштові послуги передбачає підвищення тарифів на ці самі послуги на 14,3% для листів та на посилки без оголошеної цінності (масою до 10 кг) - на 15,3% усередині області, на 11,1% - по Україні відповідно.

Тарифи на пересилання міжнародної кореспонденції та міжнародних посилок, а також тарифи на додаткові послуги під час пересилання відправлень у рамках послуги «Укрпошта стандарт» не змінюються.

Раніше повідомлялося,що генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський подав заяву про відставку.

Джерело: Інтерфакс-Україна