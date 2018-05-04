«Укрзалізниця» планує встановити відеокамери в пасажирських вагонах

Очікувана вартість закупівлі 100 комплектів систем відеоспостереження - 7,5 млн грн

Одна з філій «Укрзалізниці» вирішила купити 100 комплектів систем відеоспостереження для установки в пасажирських вагонах. Про це свідчить оголошений тендер на порталі ProZorro. Поставка обладнання повинна відбутися до кінця поточного року. Очікувана вартість закупівлі вказана на рівні 7,5 млн грн з ПДВ. Кожен комплект повинен



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Пасажирський вагон «Укрзалізниці»

Очікувана вартість закупівлі 100 комплектів систем відеоспостереження - 7,5 млн грн

Одна з філій «Укрзалізниці» вирішила купити 100 комплектів систем відеоспостереження для установки в пасажирських вагонах.

Про це свідчить оголошений тендер на порталі ProZorro.

Поставка обладнання повинна відбутися до кінця поточного року. Очікувана вартість закупівлі вказана на рівні 7,5 млн грн з ПДВ.

Кожен комплект повинен складатися з трьох відеокамер і монітора.

Відеореєстратор системи відеоспостереження повинен бути здатний приймати записується сигнал у вирішенні як мінімум Full HD (1080 пікселів по висоті) і з частотою - 25 кадрів в секунду. Безперервний час роботи - не менше 360 годин. При цьому сама відеокамера комплекту поставки повинна знімати з роздільною здатністю 720 пікселів по висоті, мати захист від вібрації.

Кожен комплект повинен бути забезпечений 7-дюймовим TFT-монітором, двома жорсткими дисками ємністю від 1 Тб зі швидкістю роботи 6 Гб/с.

Заявки для участі в тендері приймаються до 18 травня. Аукціон з тендером намічений на 25 червня.

Раніше в «Укрзалізниці» пообіцяли поліпшити умови перевезення пасажирів після подорожчання проїзду.

Також повідомлялося, що локомотиви для «Укрзалізниці» мають намір виготовляти французи.

До слова, керівник ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов провів переговори щодо спільного із Siemens AG виробництва тягового рухомого складу для підприємства.

Джерело: Новое Время