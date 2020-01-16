Укрзалізниця у 2019 році замінила на нові понад 200 тисяч комплектів постільної білизни



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Усі подушки та ковдри зроблені із сучасних гіпоалергенних матеріалів, за якими легко доглядати

Добова потреба Укрзалізниці у постільній білизні — 491 тис. комплектів, а у пікові періоди — до 558 тис. комплектів

Укрзалізниця у 2019 році замінила на нові 203 297 комплектів постільної білизни для екіпіровки поїздів у межах широкомасштабної програми з удосконалення сервісу.

Про це йдеться на сайті компанії.

Зазначається, що також з’явилося 480 нових комплектів у вагонах СВ, майже 7 тис. комплектів для кімнат відпочинку, велика кількість ковдр, матраців та подушок.

«Крім постільної білизни на новий замінювався інший інвентар для екіпірування поїздів. Отже, для зручності пасажирів на нові замінили 46,1 тис. подушок та понад 61,5 тис. чохлів для них, 48 тис. матраців та 45,5 тис. чохлів для них. Також значно оновили ковдри: пасажирів зігріватимуть 42 тис. зимових 30 тис. літніх нових ковдр», - йдеться у повідомленні.

У 2018 році було закуплено 194 тис. комплектів постільної білизни, 7,3 тис. подушок, майже 4 тис. матраців та 7,3 тис. чохлів до них, 4 тис. зимових ковдр.

Усі подушки та ковдри зроблені із сучасних гіпоалергенних матеріалів, за якими легко доглядати.

Добова потреба Укрзалізниці у постільній білизні — 491 тис. комплектів, а у пікові періоди — до 558 тис. комплектів.