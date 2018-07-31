Уряд будує базарну економіку? В БПП вивели Гройсмана на чисту воду



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Володимир Гройсман

Минулого року українська економіка виросла на 2,5%, в той час як промисловість і сільське господарство перебувають на низькому рівні

Економічне зростання в Україні не є здоровим, оскільки воно відбувається завдяки торгівлі імпортними товарами, а не виробництва. На цьому наголосив депутат від БПП, член комітету Верховної Ради з питань бюджету Віктор Пинзеник в ефірі «Радіо НВ».

«Минулого року українська економіка виросла на 2,5%. Але візьмемо промисловість – +0,4%, сільське господарство – -2,7. Питання, яке виникає у всіх людей: що дало економічне зростання? Торгівля виросла на 8,8%. Наступне питання: чим торгували, якщо промисловість майже по нулях, а сільське господарство [пішло] в мінус. Торгували імпортними товарами», – пояснив він.

Пинзеник також зазначив, що ще одним негативним фактором стало зростання зарплат і пенсій минулого року на 37%, при тому, що економіка виросла лише на 2,5%.

«Питання: куди ділися ці гроші? Частина пішла в ціни, друга частина - в імпорт, обмінний курс... Це нездорове зростання», – сказав він.

Пинзеник додав, що у цьому році 6,2% росту дає торгівля, однак Україна не може «піднімати економіку за рахунок торгівлі імпортними товарами».

Крім того, за його словами, в Україні залишається проблема інвестицій, оскільки інвестор потребує стабільності і прогнозованості.

Раніше повідомлялося, що в Україні цього місяця затримують виплати пенсій людям, які за графіком мали отримати їх 18–25 липня. Біля відділень Укрпошти у багатьох містах стоять черги. Люди щодня дзвонять у Пенсійний фонд з вимогою прояснити, коли будуть гроші. Гройсман каже, що винен не він.

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