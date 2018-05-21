Уряд на початку червня отримає уточнений макропрогноз на три роки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

НБУ прогнозує прискорення зростання ВВП у 2018 році до 3,4%

Кабінет Міністрів України найближчим часом розгляне уточнений середньостроковий макроекономічний прогноз на найближчі три роки, повідомив перший віце-прем'єр, міністр економічного розвитку Степан Кубів.

«Бюджетну резолюцію, як і макропоказники, ми подавали на три роки в 2017 році. Повідомляю, що уточнення макроекономічного прогнозу буде подано Кабінету Міністрів буквально через 10 днів», - сказав він на засіданні погоджувальної ради Верховної Ради в понеділок.

Згідно з проектом «Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки» (Бюджетна резолюція), який уряд зареєстрував у Верховній Раді 16 травня, у 2019 році Кабмін очікує зростання ВВП України на 3,6% з прискоренням до 4% у 2020 році та 6,3% - у 2021 році. Водночас прогнозується зниження інфляції відповідно з 6,5% до 5% і 4,8%.

з 2,5% у 2017 році, уповільнення у 2019-2020 рр. до 2,9%. До кінця року НБУ очікує уповільнення зростання інфляції до 8,9% з 13,7% у 2017 році, в 2019 році - до 5,8%, у 2020 році - до 5%.

За підсумками першого кварталу 2018 року зростання ВВП, за даними Держстату, становило 3,1% при інфляції (в річному вимірі) 13,2%.