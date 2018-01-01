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    Економіка та фінанси

    Уряд виділить понад 6 млрд для підтримки аграріїв

    У Кабміні вважають, що фінансова допомога «реально допоможе українським аграріям»
    У 2018 році на підтримку середніх і малих приватних сільских господарств Кабінет Міністрів України виділяє 6,3 млрд грн. Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.  «Хто отримає допомогу: фермерські господарства з земельним банком до 500 га. Звичайні громадяни, які утримують худобу. Чим допоможемо. Фермери зможуть
    • Сьогодні, 07:39
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    Кожна ферма отримає 1500 грн допомоги за одну молочну корову
    Кожна ферма отримає 1500 грн допомоги за одну молочну корову

    У Кабміні вважають, що фінансова допомога «реально допоможе українським аграріям»

    У 2018 році на підтримку середніх і малих приватних сільских господарств Кабінет Міністрів України виділяє 6,3 млрд грн.

    Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

     «Хто отримає допомогу: фермерські господарства з земельним банком до 500 га. Звичайні громадяни, які утримують худобу. Чим допоможемо. Фермери зможуть отримати 100% компенсації вартості українського насіння, 25% вартості закупки сільгосптехніки українського виробництва, садівники - 80% вартості саджанців», - конкретизував умови отримання фінансової допомоги Гройсман.

    За його словами, кожна ферма отримає 1500 грн допомоги за одну молочну корову.

    «Кожен господар - 2500 грн за велику рогату худобу, щоб був стимул вирощувати нове поголів’я», - додав Гройсман.

    За рахунок надання цієї допомоги Кабмін розраховує отримати здешевлення 5050 одиниць української сільгосптехніки, збільшення поголів'я худоби на 11%, 3100 га нових садів та збільшення надоїв на 3-5 тисяч літрів на рік.

    «Ми впевнені, що це реально допоможе українським аграріям», - додав прем’єр.

    Раніше в уряді розповіли, які райради в Україні можуть ліквідувати.

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