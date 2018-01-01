Уряд виділить понад 6 млрд для підтримки аграріїв

У Кабміні вважають, що фінансова допомога «реально допоможе українським аграріям»

У 2018 році на підтримку середніх і малих приватних сільских господарств Кабінет Міністрів України виділяє 6,3 млрд грн. Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. «Хто отримає допомогу: фермерські господарства з земельним банком до 500 га. Звичайні громадяни, які утримують худобу. Чим допоможемо. Фермери зможуть



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Кожна ферма отримає 1500 грн допомоги за одну молочну корову

У Кабміні вважають, що фінансова допомога «реально допоможе українським аграріям»

У 2018 році на підтримку середніх і малих приватних сільских господарств Кабінет Міністрів України виділяє 6,3 млрд грн.

Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Хто отримає допомогу: фермерські господарства з земельним банком до 500 га. Звичайні громадяни, які утримують худобу. Чим допоможемо. Фермери зможуть отримати 100% компенсації вартості українського насіння, 25% вартості закупки сільгосптехніки українського виробництва, садівники - 80% вартості саджанців», - конкретизував умови отримання фінансової допомоги Гройсман.

За його словами, кожна ферма отримає 1500 грн допомоги за одну молочну корову.

«Кожен господар - 2500 грн за велику рогату худобу, щоб був стимул вирощувати нове поголів’я», - додав Гройсман.

За рахунок надання цієї допомоги Кабмін розраховує отримати здешевлення 5050 одиниць української сільгосптехніки, збільшення поголів'я худоби на 11%, 3100 га нових садів та збільшення надоїв на 3-5 тисяч літрів на рік.

«Ми впевнені, що це реально допоможе українським аграріям», - додав прем’єр.

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