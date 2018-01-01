В уряді розповіли, які райради в Україні можуть ліквідувати

За словами Зубка, у районах, територія яких повністю покрита об’єднаними громадами, райради усвідомлюють, що втратили повноваження

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ ініціюватиме в Верховній Раді наблизиження меж районів до госпітальних округів. В уряді готові ліквідувати райради, якщо в регіоні переважають об’єднані громади. Про це в інтерв’ю порталу «Децентралізація» заявив віце-прем’єр-міністр -



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Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко

За словами Зубка, у районах, територія яких повністю покрита об’єднаними громадами, райради усвідомлюють, що втратили повноваження

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ ініціюватиме в Верховній Раді наблизиження меж районів до госпітальних округів. В уряді готові ліквідувати райради, якщо в регіоні переважають об’єднані громади.

Про це в інтерв’ю порталу «Децентралізація» заявив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

«У районах, територія яких повністю покрита об’єднаними громадами, райради усвідомлюють, що втратили повноваження. Запропонуємо Верховній Раді здійснити укрупнення декількох районів. Це певним чином розв’яже проблему дублювання функцій, заощадить державні гроші та забезпечить чинним районним адміністраціям і радам навантаження. На наступній сесії запропонуємо парламенту наблизити межі районів до госпітальних округів», — зазначив Зубко.

На його думку, питання районів слід вирішити цього року.

«Адже адміністративні витрати на район, у якому є кілька ОТГ, а також райрада та райдержадміністрація, часом перевищують витрати на розвиток інфраструктури. Так не може бути. Тому ми створили кілька дієвих інструментів, прийнявши закон про добровільне приєднання, що дав можливість громадам укрупнюватися. Очікуємо прийняття у другому читанні законопроекту №6466, який дасть можливість створювати ОТГ містам обласного значення», — наголосив Зубко.

Віце-прем'єр також пояснив перелік функцій та посад, які мають залишитися на районному рівні.

«Це управління соцзахисту, фінансове управління, управління економіки тощо. Райдержадміністрація повинна координувати дії територіальних громад, зокрема й щодо дорожнього господарства. Якщо дорога ремонтується, то ремонт має бути виконаний комплексно, а не шматками: лише до межі тієї чи іншої ОТГ. РДА має повідомляти громади про державні програми - наприклад, з підтримки тваринництва та оновлення сільськогосподарської техніки. Там не розподілятимуть кошти, а лише координуватимуть напрямки роботи громад. А дублювання функцій ми прибираємо постановою Кабміну», — заявив він.

Натомість, на думку Зубка, об’єданані громади повинні взяти на себе функції фінансування спорту, культури, освіти, первинної медицини, агропромислового розвитку.

Нагадаємо, у Гройсмана переходять до «силового» об’єднання громад.

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