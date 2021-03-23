В Україні можуть подешевшати автівки: стали відомі подробиці

Розмитнення іномарок планують спростити

В Україні можуть значно подешевшати автомобілі. Розроблено механізм, який дозволить при розмитненні авто прибрати з його вартості корупційну складову.

Про це розповів глава виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі в ефірі програми на телеканалі «Україна 24».

«Питання автомобіля стосується практично кожного автовласника в Україні, і стосується тому, що реальна корупція космічних масштабів. Всі, хто ввозили автомобілі через брокерів, знають, що там є маніпуляції. Ти повинен піти, брокеру дати гроші, брокер дає митникам, митники занижують ціну, перекручують спідометр, підміняють документи», – зазначив Саакашвілі.

За його словами, в результаті «втрачають всі, втрачає людина, яка купує машину, тому що змушена платити набагато більше».

«Наприклад, там можна купити машину, яка коштує 10 тис. доларів, і заплатити за неї 5 тис. І ось ми пропонуємо, що за такі машини реально буде сплачувати 2,5 тис. доларів, а не 5 тис. Але головне, що ми пропонуємо – взагалі позбавитися від корупційної системи», – підкреслив глава виконкому Ради реформ.

Як пояснив Саакашвілі, «це дуже проста історія, яку ми запропонували і яка як принцип була підтримана».

«Це історія про те, що є формула. У нас є смартфон, я вводжу – такий-то автомобіль, 2015 року, обсяг двигуна, кінські сили. І через буквально хвилину мені приходить: ви повинні платити стільки-то на такий-то рахунок . Я переводжу на цей рахунок, після чого мені надходить штрих-код. Я можу піти і забрати автомобіль з порту, не бачачи в очі жодного митника або брокера. Я буду, як мінімум, на 30% платити менше. Я хочу, щоб цифра була в рази менше, враховуючи зарплати українців», – зазначив він.