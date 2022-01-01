В Україні подорожчали біометричні паспорти: названо ціни

Біометричні документи в Україні стали дорожчі з однієї причини, зазначили в Державній міграційній службі

В Україні підвищилась вартість виготовлення й оформлення біометричних документів. Про це інформує Державна міграційна служба України.

З 1 січня 2022 року державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» через підвищення цін на сировину та матеріали змінює вартість бланків окремих біометричних документів. У зв’язку з цим зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Так, вартість виготовлення паспорта громадянина України (ID-картка):

У термін до 20 робочих днів становитиме 372 грн (126 грн – вартість адмінпослуги та 246 грн – вартість бланка);

До 10 робочих днів – 498 грн (252 грн – вартість адмінпослуги та 246 грн – вартість бланка).

Перше виготовлення паспорта громадянина України у формі ID-картки залишається безплатним.

Вартість виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон:

У термін до 20 робочих днів становитиме 733 грн (352 грн – вартість адмінпослуги та 381 грн – вартість бланка);

До 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав – 1 тис. 085 грн (704 грн – вартість адмінпослуги та 381 грн – вартість бланка).

Громадяни України, які здійснили оплату адміністративних послуг та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2021 року, отримають документи за старими цінами.

Ті ж особи, які здійснили оплату адміністративних послуг до 31 грудня, але заяву для оформлення документів ще не подавали, матимуть можливість здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.