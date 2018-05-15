В Україні подорожчав «борщовий набір»

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У квітні 2018 року найбільше подорожчала свинина – на 6 грн, або на 5%

За квітень поточного року зростання спостерігалося на більш ніж на 80% найменувань продуктів, що підлягають державному моніторингу за даними Держстату.

Про це заявив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці у Facebook.

«Підсумки квітня гірші, ніж на це розраховував уряд та Національний банк, але темпи інфляції все таки знижуються. За відсутності значних коливань на валютному ринку до вересня ми будемо спостерігати стабільність й на продуктовому ринку. Але український борщ, зі свининою, у квітні все ж став значно дорожчим», - зазначив він.

Так, у квітні 2018 року найбільше подорожчала свинина – на 6 грн, або на 5%. Відтепер свинина коштує в середньому в Україні біля 116 гривень за кілограм.

Також до групи лідерів входить яловичина, морква, буряк, капуста, яблука, курячі філе і тушка, які подорожчали від 1,1 грн до 2,5 грн. Так, зокрема, яловичина за місяць додала 2,5 грн, що дорівнює 2%. Вартість кілограма яловичини в середньому в Україні становить 125 грн. Морква, буряк і капуста подорожчали відповідно на 2 грн, або на 18%, на 1,8 грн, або 17% і 1,7 грн, або 23% відповідно. На кінець квітня середня ціна кілограма моркви сягала 12,9 грн, буряка – 12,6 грн і білоголової капусти – 9,2 грн. Яблука минулого місяця зросли на 1,5 грн, або 8%, але в травні їх ціна вже почала знижуватись. Куряче філе і тушка в квітні подорожчали відповідно на 1,4 грн і 1,1 грн, або 2%. Середньостатистична ціна тушки – 55 грн і філе – 91,5 грн за кілограм.