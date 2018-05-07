В Україні видобуток нафти в першому кварталі року впав майже на 1%

Загалом (на початок лютого) в Україні видано 474 дозволи на користування нафтогазовими ділянками надр

Україна у період з січня по березень видобула 368,1 тис. тонн нафти - проти 371,6 тис. тонн за аналогічний період 2017 року. Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості. За даними міністерства, загальне падіння видобутку становить 0,9%. При цьому підприємства, що входять до групи НАК «Нафтогаз України», у



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Загалом (на початок лютого) в Україні видано 474 дозволи на користування нафтогазовими ділянками надр

Україна у період з січня по березень видобула 368,1 тис. тонн нафти - проти 371,6 тис. тонн за аналогічний період 2017 року. Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

За даними міністерства, загальне падіння видобутку становить 0,9%. При цьому підприємства, що входять до групи НАК «Нафтогаз України», у 2017 році знизили видобуток на 2,5%: у період з січня по березень група видобула 309,5 тис. тонн нафти проти 317,3 тис. тонн за аналогічний період 2017 року.

За даними ЗМІ, загалом (на початок лютого) в Україні видали 474 дозволи на користування нафтогазовими ділянками надр. З них 270 належать держкомпаніям, а 204 — приватникам.

Близько 25% спецдозволів на розробку нафтогазових родовищ належить олігархам, народним депутатам та людям з оточення екс-президента Віктора Януковича.

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