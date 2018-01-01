«Нафтогаз» збирає гроші на інформкампанію на Заході проти будівництва «Північного потоку-2» (документ)
- Сьогодні, 17:25
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«Укртрансгаз» просять профінансувати інформаційну протидію російському проекту
У розпорядження «Главкому» потрапив лист-звернення Київської міської організації роботодавців нафтогазової галузі до ПАТ «Укртрансгаз» про необхідність сплатити цільовий внесок на суму 20 млн грн. Потребу в цих коштах роботодавці пояснюють необхідністю «отримання підтримки міжнародних інституцій та спільноти Північної Америки та Західної Європи в організації інформаційної протидії будівництву газопроводу «Північний потік-2».
Лист за підписом Голови Ради організацій В. Щербенка спрямовано на ім`я т. в. о. президента ПАТ «Укртрансгаз» Химка М. П. під грифом «Конфіденційна інформація». А внизу листа, де зазвичай повідомляється ім`я виконавця офіційного документа, стоїть прізвище Гламаздін В. П. та його номер телефону. З огляду на те, що Вадим Гламаздін працює в НАК «Нафтогаз України» уповноваженим по роботі з органами державної влади, його прізвище в згаданому вище зверненні свідчить про намагання отримати гроші з «Укртрансгазу» на витрати, які заплановані менеджментом НАК «Нафтогаз». Перед цим призначенням Гламаздін працював заступником міністра Кабінету міністрів (з жовтня 2015 по серпень 2016 р.р.).
Наталка Прудка, «Главком»
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