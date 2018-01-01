«Нафтогаз» збирає гроші на інформкампанію на Заході проти будівництва «Північного потоку-2» (документ)

«Укртрансгаз» просять профінансувати інформаційну протидію російському проекту

У розпорядження «Главкому» потрапив лист-звернення Київської міської організації роботодавців нафтогазової галузі до ПАТ «Укртрансгаз» про необхідність сплатити цільовий внесок на суму 20 млн грн. Потребу в цих коштах роботодавці пояснюють необхідністю «отримання підтримки міжнародних інституцій та спільноти Північної

Фото: DW Проект будівництву газопроводу Північний потік-2

«Укртрансгаз» просять профінансувати інформаційну протидію російському проекту

У розпорядження «Главкому» потрапив лист-звернення Київської міської організації роботодавців нафтогазової галузі до ПАТ «Укртрансгаз» про необхідність сплатити цільовий внесок на суму 20 млн грн. Потребу в цих коштах роботодавці пояснюють необхідністю «отримання підтримки міжнародних інституцій та спільноти Північної Америки та Західної Європи в організації інформаційної протидії будівництву газопроводу «Північний потік-2».

Проект Nord Stream-2 (друга черга газопроводу «Північний потік») передбачає спорудження магістрального газопроводу по дну Балтійського моря до узбережжя Німеччини. Наміри Росії збудувати європейський газопровід в обхід України загрожують повною зупинкою нашої газотранспортної системи, щорічний дохід від якої $2,5-3 млрд.

Лист за підписом Голови Ради організацій В. Щербенка спрямовано на ім`я т. в. о. президента ПАТ «Укртрансгаз» Химка М. П. під грифом «Конфіденційна інформація». А внизу листа, де зазвичай повідомляється ім`я виконавця офіційного документа, стоїть прізвище Гламаздін В. П. та його номер телефону. З огляду на те, що Вадим Гламаздін працює в НАК «Нафтогаз України» уповноваженим по роботі з органами державної влади, його прізвище в згаданому вище зверненні свідчить про намагання отримати гроші з «Укртрансгазу» на витрати, які заплановані менеджментом НАК «Нафтогаз». Перед цим призначенням Гламаздін працював заступником міністра Кабінету міністрів (з жовтня 2015 по серпень 2016 р.р.).

Київська міська організація роботодавців нафтогазової галузі «НАФТОГАЗ Київ» створена в 2017 році за ініціативи НАК «Нафтогаз України» як одноосібного акціонера оператора газотранспортної системи ПАТ «Укртрансгаз», про що свідчить рішення Загальних зборів Компанії від 7 липня 2017 року. «Укртрансгаз» експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м.

Наталка Прудка, «Главком»

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