В Україні виявили фальшиві євро: як відрізнити підробку



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В Україні ходять якісні підробки банкнот 500 євро Фото: bzns.media

В Україні почали виявляти якісні підробки євробанкнот великих номіналів

В Україні почали виявляти якісні підробки євробанкнот великих номіналів. Нацбанк розіслав по банківській системі телеграму №50-0006 / 5080, в якій розповів про ознаки липових 500 євро зразка 2002 року.

Про це повідомляє Мінфін.

Регулятор назвав це «небезпечною поліграфічною підробкою» і детально описав, який вигляд має фальшива купюра. Будьте пильними!

13 ознак фальшивої банкноти

1. Підроблена банкнота має серійний номер P25001122816 і номер кліше F001E2.

2. Всі зображення в підробці, крім серійного номера чорного кольору на зворотному боці, виконані офсетним друком. Рельєфні елементи зображень імітовані тисненням паперу.

3. Серійний номер чорного кольору виконаний поліграфічним способом, подібним оригіналу, — зображеннями. У справжній банкноті обидва серійних номера (чорного і фіолетового кольорів) виконані високим способом друку.

4. Банкнота склеєна з двох аркушів паперу, що не флуоресціюють в ультрафіолетових променях.

5. Водяні знаки: локальний, світлий елемент (цифрове позначення номіналу

«500») і штрих-кодовий імітовані друком всередині склеєних аркушів паперу.

6. Невидимі захисні волокна в папері імітовані волокнами, в УФП флуоресціюють червоним, синім і жовто-зеленим кольорами, подібними до оригіналу.

7. Захисну стрічку імітували полімерної смугою всередині склеєних аркушів паперу, тексти «500 EU» та 500/500 імітовані і читаються.

8. Частини наскрізного елемента (цифрове позначення номіналу «500») під час розгляду банкноти проти світла поєднуються.

9. Локальна кінеграма імітована — спостерігаються зміна кольору зображень (райдужний ефект) при розгляді банкноти під різними кутами, зміна цифрового позначення номіналу «500» на зображення фрагмента будівлі. Тексти «500 EURO 500 EYPΩ» у вигляді кілець по всій площі кінеграми, деметалізовані (прозорі) зображення (на відміну від оригіналу, мають нерівні краї).

10. Оптично змінний зображення «500» в правому нижньому кутку на зворотному боці банкноти імітовані оптично перемінної фарбою. Ефект зміни кольору з фіолетового на оливково-зелений присутній, але кольори відрізняються по відтінку від оригіналу.

11. Ультрафіолетова захист імітовані — на лицьовій стороні флуоресценція зображень подібна оригіналу, зі зворотного боку відповідні зображення флуоресціюють рожевим кольором (в оригіналі — жовто-зеленим).

12. Інфрачервона захист імітована подібно до оригіналу.

13. Магнітний захист (серійний номер чорного кольору, захисна стрічка в товщі паперу) імітовані подібно до оригіналу.

Раніше в Нацбанку заявили, що найчастіше в обігу в Україні трапляються фальшиві купюри номіналом 500 і 100 гривень, а також 100 доларів.