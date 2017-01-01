В Україні закриваються ще два банки

Банки прийняли рішення про добровільне припинення банківської діяльності

Національний банк України рішеннями правління від 26 грудня відкликав банківські та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій у ПАТ «Апекс-Банк» (м. Київ) та ПАТ «Промислово-фінансовий банк» (м. Кременчук). Ці банки прийняли рішення про добровільне припинення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи,



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Банки прийняли рішення про добровільне припинення банківської діяльності

Національний банк України рішеннями правління від 26 грудня відкликав банківські та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій у ПАТ «Апекс-Банк» (м. Київ) та ПАТ «Промислово-фінансовий банк» (м. Кременчук). Ці банки прийняли рішення про добровільне припинення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи, повідомляє прес-служба Нацбанку.

Заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова назвала це рішення банків «виваженим та «дорослим» кроком, який свідчить про адекватну оцінку акціонерами цих банків ситуації на ринку та власних можливостей щодо вибору та реалізації бізнес-моделі конкретного банку».

Нагадаємо, що процедура добровільного припинення банківської діяльності стала можливою завдяки прийняттю у березні 2017 року закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

Передумовою для відкликання банківської та генеральної валютної ліцензії є погодження банками з Національним банком плану припинення та повне виконання зобов’язань, пов’язаних з банківською діяльністю.

Раніше Національний банк за аналогічною процедурою відкликав банківську ліцензію у ПАТ «КБ «Фінансовий партнер». Рішення про добровільне припинення банківської діяльності також було прийнято ПАТ «Кредит Оптима Банк».