В Україні запустили калькулятор вартості підключення до електромереж



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Калькулятор розраховуватиме повну вартість підключення до електроенергії, включно з вартістю виконаних робіт

У Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розробили калькулятор, за допомогою якого можна розрахувати вартість нестандартного підключення до енергомереж.

Про це повідомила голова НКРЕКП Оксана Кривенко.

«Він дає можливість замовникам (користувачам систем розподілу) в оперативному порядку отримати відповіді на такі питання: скільки орієнтовно буде коштувати послуга з нестандартного приєднання; яка орієнтовна вартість приєднання за потужність та лінійну частину приєднання; в які терміни відбудеться приєднання; яка відповідальність оператора системи розподілу за невчасне надання послуги», —

Калькулятор можна знайти на офіційному сайті НКРЕКП за посиланням.

Зазначається, що при розрахунку вартості підключення враховуються такі чинники, як місце розташування абонента, ступінь напруги, тип лінії електропередач, розташування точки приєднання до мережі та інші.

При цьому, калькулятор розраховуватиме повну вартість підключення до електроенергії, включно з вартістю виконаних робіт.