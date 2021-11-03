В Україні змінять систему обліку газу: як тепер платитимуть українці

Після переходу на енергоодиниці платити доведеться лише за кількість спожитої енергії, а не за обсяг газу

Україна переходить на європейські стандарти обліку газу. Тепер замість одиниць обсягу блакитне паливо рахуватимуть в енергетичних одиницях.

На позачерговому засіданні Верховної Ради депутати підтримали проєкт закону № 2553 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків щодо обсягу газу в одиницях енергії».

У пояснювальній записці до документа йдеться про те, що в Україні та країнах Європейського союзу діють різні підходи до обліку природного газу. В Україні облік ведеться у кубічних метрах, а в країнах ЄС — в одиницях енергії.

Через це виникають адміністративні труднощі під час оформлення імпортованого природного газу з країн ЄС або його закачування до газосховищ у режимі митного складу.

Облік природного газу в енергетичних одиницях є об'єктивнішим. Він забезпечує коректне й справедливе ціноутворення, полегшує складання енергетичного балансу підприємств.

Підрахунок обсягів газу в енергетичних одиницях використовується майже в усьому світі.

При підрахунку газу в кубометрах не враховується калорійність палива, через що в деяких регіонах на ті самі цілі може знадобитися різний обсяг.

Після переходу на енергоодиниці платити доведеться лише за кількість спожитої енергії, а не за обсяг газу.

Кабмін має ухвалити рішення про перехід на розрахунки в одиницях енергії на всіх етапах проходження природного газу.

Норми про облік газу в енергетичних одиницях почнуть працювати з 1 травня 2022 року.

Що зміниться для українців

Тепер в платіжках будуть вказуватися дані, скільки було спожито і в метрах кубічних, і в одиниці виміру кіловат-година (кВт∙год).

Споживачі в Україні зможуть не платити за неякісний газ або платити його меншу вартість.

Нововведення дозволить громадянам змінювати постачальника газу легше - не будуть потрібні довідки від попередньої компанії, і зміна буде можлива навіть при наявності боргу.

Тепер котельні ОСББ будуть прирівняні до підприємств теплокомуненерго (ТКЕ), відповідно отримуватимуть газ за ціною 7,42 гривні.

У регулятора НКРЕКП матиме право встановити тариф на газ для постачальника останньої надії (ПОН), відповідно близько 600 тисяч домогосподарств зможуть отримувати газ за ціною не 16 гривень, а 7,96 гривні.

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