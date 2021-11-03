Як зекономити на газовому опаленні взимку?

Економія 40% газу – це можливо

Андрій Коноз, заступник директора з маркетингу і продажів компанії 104.ua, роз’яснює як досягти економії 40% газу взимку та чому ціна котла при підборі газового обладнання не є визначальним фактором.

Ціна газу лякає українців. Чи варто міняти старий котел на новий? Чи впливає вік та модель котла на споживання газу?

Однозначно, варто змінювати газовий котел, якщо ви маєте на меті знизити суму чека на комунальні послуги в опалювальний період. Так, вік котла впливає на економію газу. Відповім чому.

У старого обладнання з часом знижується ККД і воно починає витрачати більше ресурсу. Так само, як і старий автомобіль. Наприклад, якщо він не проходить своєчасне технічне обслуговування, то починає використовувати більше бензину та більше мастила. Так само і з котлом. З кожним роком зношуються такі вузли як теплообмінник, гідрогрупа, триходовий клапан. Через це зменшується тепловіддача, а споживання газу – збільшується. За нашими оцінками, після 15 років експлуатації котел втрачає 40% від свого ККД. Саме це і відбивається на ваших платіжках.

Крім цього, опалювальне газове обладнання стає технологічнішим з кожним роком. Щосезону виробники пропонують клієнтам газове обладнання з покращеними технічними характеристиками.

Наприклад, чому коефіцієнт корисної дії старих котлів значно нижчий? Тому що їх основні теплообмінники виготовлялися зі сталі або чавуну, а в сучасних газових котлах встановлюють теплообмінники з міді. Завдяки новим технологіям, котли стають ощадливішими. Так, ККД деяких конденсаційних котлів становить від 104% до 114%.

Скільки років ефективно пропрацює новий газовий котел після встановлення? І як оцінити цю ефективність?

Ефективність роботи нового котла залежить від правильності встановлення, експлуатації та технічного обслуговування.

Тоді виробники в середньому гарантують 10-15 років роботи котла без проблем і відчутного зниження ККД.

Але для цього необхідно буде мінімум щорічно викликати кваліфікованого спеціаліста для проведення своєчасного технічного обслуговування. Якщо ви використовуєте котел сезонно, то краще двічі на рік – перед початком опалювального сезону та після.

Оцінити ефективність просто – обладнання має справно працювати та виконувати свої функції, не виходячи у режим помилок.

Як ви підбираєте клієнту новий газовий котел? Зрозуміло, що компанії вигідно продати найдорожчі моделі. Чи завжди виправдана ціна нового котла, та як правильно підібрати газове обладнання?

104.ua – компанія, яка цінує стосунки з клієнтом. Ми налаштовані на довгострокову співпрацю, тому завдання продавати найдорожчі котли – у нас немає. Наша мета – допомогти клієнту реалізувати його проєкт. Ми – не роздрібний магазин, в якому успіх роботи дорівнює виторгу.

Коли клієнт купує нове газове устаткування, він хоче, щоб система працювала надійно за помірну ціну, і, звісно, щоб він міг заощаджувати споживані ресурси. Ми працюємо на ринку не перший рік і в нашому кейсі є різні проєкти: від найпростіших до унікальних. При цьому завжди працює правило: газове обладнання підбираємо індивідуально.

Тому що можна купити найдорожчий і багатофункціональний газовий котел, але, якщо його встановити на стару систему опалення з металевими трубами та чавунними радіаторами, то він швидко вийде з ладу. Оскільки старі системи опалення розраховані на великий літраж теплоносія. Крім цього, негативно на роботі котла позначаються вапняні відкладення та продукти корозії, які суттєво знижують тепловіддачу.

Тому при підборі опалювального газового обладнання ціна не є визначальним фактором. Важливо врахувати всі технічні особливості наявної або проєктованої газової системи та побажання клієнта. З цим можуть допомогти наші персональні менеджери у 104.ua клієнтських просторах.

4. У вересні у ЗМІ пройшла новина про те, що ви вивели на ринок власний котел 104.ua Model T, який дозволить заощаджувати 40% газу в опалювальний період. Звідки такі цифри?

Є ключові рішення, що допоможуть досягти 40% економії. Є три ключові позиції.

Перша: новий котел має енергоефективну систему теплообмінників та високий ККД. З кожним роком експлуатації на гідрогрупі та теплообміннику утворюється наліт, який складно змити повністю. До того ж не рекомендується робити понад дві промивки під час експлуатації. Чому? Тому що в момент, коли теплообмінник промивається, відриваються частинки матеріалу, з якого виготовлений теплообмінник і потім на цих же ділянках утворюється додатковий наліт. При другому та третьому промиванні є імовірність того, що наліт буде йти з матеріалом теплообмінника і в котлі з'явиться протікання. Після кожного промивання теплообмінника, наліт утворюється все швидше та швидше. Тому з часом у котлах частіше нагрівається наліт, а не теплообмінник, який потім віддає тепло. З гідрогрупою така ж історія

Відповідно, заміна старого обладнання на нове, з новими комплектуючими, вже призводить до економії. Просто заміна обладнання може збільшити ККД до 30%.

Другий основний момент – це промивання радіаторів опалення. Це про утворення нальоту, відкладень, і нагрітий теплоносій у системі опалення гріє відповідно наліт і відкладення, а не повітря у приміщенні. Ось вам і заощадження 40%.

Третє – це заходи щодо енергоефективності в приміщенні, щоб уникнути тепловтрат.

Наш газовий котел 104.ua Model T розроблений спеціально для ринку України з урахуванням основних вимог клієнтів. Наші клієнти мали запит на надійний економічний котел і ми його реалізували. В результаті на ринку був представлений котел у доступному ціновому сегменті з надійним мідним теплообмінником та комплектуючими від провідних європейських виробників.

Опалювальний сезон вже на носі. Припустімо, ви переконали, і новий котел у вас придбали. За скільки часу ваші спеціалісти встановлюють котел і чи є перспектива зимувати зі старою технікою, маючи нову коробку?

Звичайно, ви можете зимувати зі старою технікою, маючи нову коробку – якщо не звернетеся за здійсненням реконструкції в 104.ua клієнтський простір. Якщо ж ви підписали з нами договір на заміну газового обладнання, то його встановлять якісно, вчасно та здійснять пуск газу. Для цього вам потрібно звернутися один раз до персонального менеджера та замовити послугу «8500».

Як працює послуга?

Клієнт підписує договір проведення реконструкції. До нього, якщо потрібно, приїжджає проєктант. Якщо ж у нас є точні дані щодо обладнання, яке використовувалося та яке необхідно встановити, виїжджає бригада, яка проводить демонтаж, монтаж обладнання. Клієнт отримує пакет оформлених відповідно до чинного законодавства документів та працюючий, офіційно встановлений котел.

Термін залежить від того, чи є на складі обладнання, яке вибрав клієнт. Якщо є, процедура займає 1-2 тижні. Якщо це ексклюзивне обладнання, все залежить від терміну поставки. Загалом процедура займає до 1 місяця.

Якщо стартував опалювальний сезон, чи може відбуватися заміна газового обладнання?

Так. Сама процедура заміни обладнання, якщо ми говоримо про реконструкцію, займає один день. Клієнту потрібно бути готовим до того, що в цей час у приміщенні буде прохолодно. При цьому на сусідів заміна вашого газового обладнання не вплине, якщо у вас є відключаючий пристрій у квартирі. Їм не перекриватимуть подачу газу. Якщо відключаючого пристрою немає або потрібно виконати роботи зі зміни розташування обладнання, потрібні зварювальні роботи, тоді відключається стояк, але це максимум пів години часу.

Таким чином, з яким обладнанням зимувати – вирішувати вам!

В інтернеті можна замовити заміну котла за 4000 грн, а у вас 8500 грн. Чому так дорого?

Якщо робитимемо ми, у вас із лічильників та газових плит не потече вода. Вам не доведеться бігати та замовляти кожен з етапів процесу, переживати з приводу безпеки роботи опалювальної системи у цілому. Оскільки наші фахівці не просто здійснюють демонтаж та монтаж обладнання, а й тестують систему перед пуском газу.

Ми пропонуємо комплексну офіційну послугу під ключ, яку виконують професіонали. У вартість включені всі матеріали (крани, шланг, фільтри). Компанія повністю бере на себе реалізацію всього проєкту, виконання якого контролює персональний менеджер.

А за дешеву послугу з інтернету вам максимум запропонують роботи з монтажу котла, провівши калькуляцію всіх інших робіт окремо, потім відправлять купити за списком необхідні комплектуючі для проведення робіт. А потім вам потрібно буде звернутися до газорозподільної компанії для внесення змін до технічної документації тощо.

Куди бігти та що робити, якщо щось пішло не так?

Бігти до телефону та дзвонити 104, якщо у вас є підозра, що стався витік газу. Якщо ваш котел просигналізував про помилку або ви звернули увагу, що він працює некоректно, вам потрібно звернутися до сервісного центру 104.ua. Служби сервісного обслуговування 104.ua працюють у будні з 8.00 до 20.00. Замовити сервісне обслуговування можна, зателефонувавши за номером: 5104 (вартість дзвінка згідно з тарифами вашого оператора).

Є газове обладнання з інтегрованою можливістю віддаленої діагностики, усунення помилок та налаштування. Ви можете придбати його онлайн на сайті market.104.ua. Підібрати обладнання допоможе Персональний менеджер.

Як часто потрібно проводити техобслуговування та навіщо?

Від якісного обслуговування залежить термін «життя» котла. У кожному паспорті зазначена періодичність – не менше ніж один раз на рік. А якщо ми говоримо про сезонну роботу котла, то й частіше, адже він деякий час не працює і в ньому, наприклад, може відбуватися окислення або інші корозійні процеси теплообмінника та гідрогрупи, утворюватися вапняний наліт (кальцинування) та інші відкладення.

Проводити регулярне обслуговування необхідно для того, щоб газове обладнання служило надійно, безпечно та заощадливо.

Чи існує поняття «розумний газ» для дому та квартири?

Те, що називають системою «розумний газ», насправді – сучасна система опалення, укомплектована автоматичним терморегулюванням. Є газове обладнання, яке можна під’єднати до погодозалежних датчиків та кімнатних терморегуляторів. До речі, наш котел 104.ua Model T можна під’єднати до кімнатних терморегуляторів і регулювати температуру повітря в будинку. Також є газові котли з уже вбудованими датчиками, що дозволяє віддалено керувати температурою через спеціальний додаток. Це котли вищого цінового сегмента.

Дуже популярні зараз пристрої дистанційної передачі даних лічильників – модеми 104.UA Smart, які накопичують та зберігають дані показань обсягу спожитого газу, змін конфігурації та аварійних ситуацій. І, звичайно ж, сигналізатори газу 104.ua для виявлення витоків природного та чадного газу.

Використання цього обладнання дозволяє заощаджувати на споживанні газу, зберегти комфорт та безпеку будинку.

Чек-лист: «Як я можу підвищити ефективність котла»

Провести енергоаудит оселі;

Виконати заходи щодо мінімізації тепловтрат оселі, наприклад: утеплити зовнішні стіни та перекриття, замінити вікна;

За необхідності замінити газове обладнання;

Встановити погодозалежну автоматику;

Промити опалювальну систему.

«Главком»