В Україні зупинили виробництво автомобілів Lanos

Серед причин зупинки виробництва у ЗАЗ називають кризу в країні, скорочення попиту на машини та масове ввезення старих авто на «евробляхах»

Найбільший український виробник легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) зупинив виробництво автомобілів моделі Lanos і планує сконцентруватися на випуску комерційної техніки. Про це повідомляє прес-служба корпорації «УкрАВТО». «Ми призупинили виробництво автомобілів моделі Lanos. Причиною цього рішення



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Фото з відкритих джерел Запорізький автомобілебудівний завод

Серед причин зупинки виробництва у ЗАЗ називають кризу в країні, скорочення попиту на машини та масове ввезення старих авто на «евробляхах»

Найбільший український виробник легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) зупинив виробництво автомобілів моделі Lanos і планує сконцентруватися на випуску комерційної техніки. Про це повідомляє прес-служба корпорації «УкрАВТО».

«Ми призупинили виробництво автомобілів моделі Lanos. Причиною цього рішення стала економічна ситуація в країні та зниження попиту на авто. Також вплинула проблема ввезення дешевих старих авто в обхід розмитнення», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на даний момент компанія зосередиться на випуску комерційної техніки. Запорізький автомобілебудівний завод планує виробити близько 3,5 тисячі автотранспортних засобів за підсумками 2017 року, що відповідає показнику минулого року. У 2016 році ЗАЗ отримав 602,81 мільйона гривень чистого збитку, що в два рази менше, ніж у 2015 році. У зв'язку із загальним падінням економіки України та скороченням продажів автомобілів ЗАЗ в грудні 2014 року по квітень 2015 року повністю зупиняв виробництво.

«Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ, Запоріжжя) — найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить в корпорацію «УкрАВТО». Корпорація УкрАВТО є генеральним імпортером та офіційним дилером більше 20 автомобільних брендів, що володіє повним циклом власного виробництва. Корпорація є власником контрольного пакету акцій ЗАТ «ЗАЗ». У структуру корпорації входить більше 400 автосервісних підприємств у всіх областях України.

Джерело: УНІАН