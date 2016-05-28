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    Економіка та фінанси

    В Україні зупинили виробництво автомобілів Lanos

    Серед причин зупинки виробництва у ЗАЗ називають кризу в країні, скорочення попиту на машини та масове ввезення старих авто на «евробляхах»
    Найбільший український виробник легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) зупинив виробництво автомобілів моделі Lanos і планує сконцентруватися на випуску комерційної техніки. Про це повідомляє прес-служба корпорації «УкрАВТО». «Ми призупинили виробництво автомобілів моделі Lanos. Причиною цього рішення
    • Сьогодні, 16:21
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    Запорізький автомобілебудівний завод&nbsp;
    Фото з відкритих джерел
    Запорізький автомобілебудівний завод 

    Серед причин зупинки виробництва у ЗАЗ називають кризу в країні, скорочення попиту на машини та масове ввезення старих авто на «евробляхах»

    Найбільший український виробник легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) зупинив виробництво автомобілів моделі Lanos і планує сконцентруватися на випуску комерційної техніки. Про це повідомляє прес-служба корпорації «УкрАВТО».

    «Ми призупинили виробництво автомобілів моделі Lanos. Причиною цього рішення стала економічна ситуація в країні та зниження попиту на авто. Також вплинула проблема ввезення дешевих старих авто в обхід розмитнення», — йдеться у повідомленні.

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    Зазначається, що на даний момент компанія зосередиться на випуску комерційної техніки. Запорізький автомобілебудівний завод планує виробити близько 3,5 тисячі автотранспортних засобів за підсумками 2017 року, що відповідає показнику минулого року. У 2016 році ЗАЗ отримав 602,81 мільйона гривень чистого збитку, що в два рази менше, ніж у 2015 році. У зв'язку із загальним падінням економіки України та скороченням продажів автомобілів ЗАЗ в грудні 2014 року по квітень 2015 року повністю зупиняв виробництво.

    Довідка. «Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ, Запоріжжя) — найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить в корпорацію «УкрАВТО». Корпорація УкрАВТО є генеральним імпортером та офіційним дилером більше 20 автомобільних брендів, що володіє повним циклом власного виробництва. Корпорація є власником контрольного пакету акцій ЗАТ «ЗАЗ». У структуру корпорації входить більше 400 автосервісних підприємств у всіх областях України.

    Джерело: УНІАН

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