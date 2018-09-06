В Україну прибула місія МВФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місія фонду працюватиме в Україні з 6 по 19 вересня «для обговорення останніх економічних подій та економічної політики»

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом прибула до Києва та розпочала свою роботу в Україні. Очікується, що протягом своєї роботи представники МВФ мають вирішити чи надаватиме фонд наступний транш кредиту Україні.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна», посилаючись на інформацію представництва МВФ в Україні.

Як зазначається, місія фонду працюватиме в Україні з 6 по 19 вересня «для обговорення останніх економічних подій та економічної політики». Зокрема, протягом зазначеного періоду представники МВФ мають дати оцінку проведеним реформам уряду, які були ключовими вимогами для отримання Україною чергового траншу кредиту.

За словами виконувачки обов’язків міністра фінансів України Оксани Маркарової, уряд буде обговорювати з МВФ не лише питання отримання чергового траншу розміром майже у 2 мільярди доларів, але й подальшу співпрацю України з фондом після 2019 року.

Зазначимо, що поточна програма МВФ для України передбачає співпрацю до 2019 року. Загальна вартість фінансової підтримки міжнародного фонду мала скласти 17,5 мільярдів доларів. Проте уряд України зміг отримати лише 4 повноцінних транші на загальну суму 8,7 мільярдів доларів.

За словами голови Нацбанку України Якова Смолія, отримання фінансування від МВФ зробить позитивний вплив на валютний ринок, зокрема зміцнить позиції гривні відносно іноземних валют.

«Приїзд місії МВФ до Києва — крок до зниження невизначеності відносно подальшого розвитку ситуації в українській економіці та покращення очікувань учасників ринку», — зазначив Смолій у серпні.

Зазначимо, що наразі уряд намагається залучити 5 транш програми макрофінансування МВФ у розмірі майже 2 мільярди доларів. Кошти необхідні для підтримання фінансової стабільності України та уникнення настання технічного дефолту — ситуації, коли Україна не зможе розрахуватись за кредитними зобов’язаннями.

Нагадаємо, що наразі співпраця з Міжнародним валютним фондом не відбувається через відсутність компромісу з ключових вимог фонду до України для отримання траншу. А саме, мова йде про підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня, а також про збалансування державного бюджету України так, щоб дефіцит не перевищував 2,5% від ВВП.

Напередодні уряд відклав рішення про підвищення цін на газ для населення до жовтня 2018 року. При цьому, уже дав доручення Мінфіну розпочати технічну підготовку до отримання траншу МВФ. Місія Міжнародного валютного фонду відвідає Київ у період з 6 по 19 вересня.

Нагадаємо, що напередодні Міністерство фінансів України розмістило дисконтні облігації державного боргу України на загальну суму 725 мільйонів доларів. За розрахунками аналітиків, дохідність цих цінних паперів перевищує 9,1% річних, що є значно вищою ставкою, ніж за кредитами МВФ а також борговими цінними паперами, які Україна випускала у попередні роки.

28 серпня у Національному банку повідомили, що очікують на зарахування МВФ траншу у розмірі майже 2 мільярди доларів до кінця осені.