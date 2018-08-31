В Україну у липні надійшло $142 млн інвестицій



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У НБУ підрахували іноземні інвестиції

За перші сім місяців 2018 року чистий приплив коштів в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс на 400 мільярдів доларів

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну в липні склав 142 млн доларів. Про це в п'ятницю, 31 серпня, повідомила прес-служба Нацбанку.



«Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в липні склав 142 млн доларів США, більшість з яких (83%) були спрямовані в реальний сектор», - йдеться в повідомленні.



Разом з тим, чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком в липні склав 0,9 млрд доларів.



У НБУ зазначили, що за перші сім місяців 2018 року чистий приплив прямих іноземних інвестицій склав 1,3 млрд доларів, 32% з яких становили операції банківського сектора з переоформлення боргу в статутний капітал.



Усього за січень-липень 2018 року чистий приплив коштів за фінансовим рахунком склав 1,8 млрд доларів (за сім місяців 2017 року - 1,4 млрд доларів).