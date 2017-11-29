В Україну завезли найдешевші в світі автомобілі

Остаточний цінник на Bajaj Qute в Україні ще не оголошений

В Україну для сертифікації вже прибули найдешевші в світі автомобілі індійської марки Bajaj. Про це повідомляє AUTO-Consulting. Формально, Bajaj Qute - це навіть не автомобіль, а квадроцикл з закритим кузовом і 4-ма місцями. Ці особливості дозволяють йому вписуватися в діючі норми по екології і вийти на ринок з небувалою ціною. Очікується, що за



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Остаточний цінник на Bajaj Qute в Україні ще не оголошений

В Україну для сертифікації вже прибули найдешевші в світі автомобілі індійської марки Bajaj. Про це повідомляє AUTO-Consulting.

Формально, Bajaj Qute - це навіть не автомобіль, а квадроцикл з закритим кузовом і 4-ма місцями. Ці особливості дозволяють йому вписуватися в діючі норми по екології і вийти на ринок з небувалою ціною. Очікується, що за нього попросять менше $4000.

Довжина Qute - 2752 мм, ширина - 1312 мм, а висота - 1650 мм. Чотиримісна «колісниця» оснащена одноциліндровим бензиновим мотором потужністю 13,5 к.с. Максимальна швидкість - 70 км / ч. Маса - 399 кг. Витрата палива приблизно 3 л / 100 км. Коробкою передач служить п'ятиступінчаста «секвенталка».

Є у Bajaj Qute і багажник на 44 л, плюс ззаду за сидінням також є невеликий відсік. Qute обладнаний замками дверей, ременями безпеки пасажирів і водія. Кузов - сталевий монокок.

Остаточний цінник на Bajaj Qute в Україні ще не оголошений, але зрозуміло, що це буде найнижча ціна на ринку.