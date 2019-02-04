В «Укрлендфармінг» розповіли, як зупинити деградацію українських земель



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Сівозміна не лише дозволяє зберегти українські чорноземи, а й говорити про отримання високих врожаїв в майбутньому

В «Укрлендфармінг» дотримуються правил сівозміни

«Укрлендфармінг» (Ukrlandfarming), найбільший за розмірами земельного банку агрохолдинг України українського бізнесмена Олега Бахматюка, завдяки органічним добривам, технологіям обробки землі і плануванню сівозміни успішно зберігає родючість і підвищує врожайність українських земель.

Найпопулярніші у вітчизняних аграріїв культури - кукурудза і соняшник, особливо активно споживають поживні речовини з ґрунту. Результат - зниження процентного вмісту гумусу в чорноземах, тобто їх деградація.

Відповідальні агрокомпанії, як «Укрлендфармінг», дотримуються правил сівозміни - розумного, агрономічно обґрунтованого чергування культур, що висаджуються на одному і тому ж ділянці землі. Це дозволяє не тільки зберегти українські чорноземи, а й говорити про отримання високих врожаїв в майбутньому.

У південних регіональних управліннях «Укрлендфармінг» в Херсонській, Миколаївській і Кіровоградській областях сівозміну включає парового попередника, як основний фактор накопичення вологи в степовій зоні. Крім пари, в даній кліматичній зоні на орендованих землях в сівозміні культивуються озима пшениця, озимий ріпак і товарний соняшник.



«По компанії введено планування сівозмін, як мінімум на три-чотири роки вперед з обов'язковим вирощуванням бобових культур, як потужного накопичувача азоту, що формує його запаси за рахунок природної азотфіксації. Такий культурою у нас виступає соя, яка займає більше 40 тис. га, - прокоментував виданню «Деловая столица» заступник генерального директора з інновацій групи компаній «Укрлендфармінг» Володимир Фантух. - Для максимальної фіксації азоту з повітря і подальшого використання його рослинами ми в обов'язковому порядку проводимо 100% інокуляцію насіння сої перед посівом».

Крім планування сівозміни для збереження родючості агрохолдинг використовує раціональні прийоми обробки ґрунту, правильного використання вологи, а також активно використовує органічні добрива свого виробництва.

«Центральним питанням в останні роки є накопичення вологи в ґрунті і її раціональне використання. Він гостро постає практично у всіх наших регіональних управліннях. Для збереження вологи слід використовувати правильні прийоми обробки землі, мінімізувати технологічні операції, що дозволить максимально накопичувати вологу в ґрунті, - каже Володимир Фантух. - Ми обов'язково використаємо органічні добрива - більш 267 тис. т гною і понад 75 тис. Т пташиного посліду - як побічний продукт діяльності тваринницького підрозділу. В основному зазначені добрива використовуються в кормових сівозмінах для отримання максимальних врожаїв кормових культур».



«Укрлендфармінг» є найпотужнішим в Україні вертикально інтегрованим аграрним холдингом, який керує найбільшим в країні і восьмим у світі банком родючого чорнозему загальною площею 570 тис. га. Агрохолдинг експортує свою продукцію в 40 країн світу і є одним з найбільших платників податків України.