В «Укрзалізниці» не бачать підстав для відсторонення Жмака, – коментар компанії

Володимир Жмак зараз знаходиться на лікарняному, оскільки 12 березня в нього діагностували коронавірус

Кабмін призначив Володимира Жмака головою правління акціонерного товариства «Укрзалізниця» 26 серпня 2020 року

В акціонерному товаристві «Укрзалізниця» заявили, що для відсторонення голови правління компанії Володимира Жмака немає підстав. Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі «Укрзалізниці».

«Ми сподіваємося, що таке не відбудеться, оскільки об’єктивних причин для цього ми не вбачаємо. Інформація така є, і в нас вона також є, тому ми просто сподіваємося, що ця інформація не відповідає дійсності, тому що на підставі всіх показників немає підстав для зняття чи заміни голови правління», – розповіли в «Укрзалізниці».

В компанії додали, що Жмак зараз знаходиться на лікарняному, оскільки 12 березня в нього діагностували коронавірус.

За даними джерел «Інтерфакс-Україна», наглядова рада компанії розглядає можливість відсторонення голови правління Володимира Жмака.

26 серпня 2020 року Кабінет міністрів призначив головою правління акціонерного товариства «Укрзалізниця» Володимира Жмака, який був членом наглядової ради аеропорту «Бориспіль». Жмак був членом наглядової ради «Борисполя» від травня 2019 року. З 2015 по 2016 рік він був першим заступником голови Одеської облдержадміністрації.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо.