В уряді пообіцяли виплатити зарплатні борги шахтарям до 26 серпня



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Протест шахтарів

Кабмін хоче запустити роботу Національної вугільної компанії

Міністерство енергетики та вугільної промисловості має до 26 серпня виплатити всі зарплатні борги шахтарям.

Про це написав у Facebook віце-прем'єр Володимир Кістіон.

«Ситуація непроста, перед Ігорем Насаликом (міністр Міненерговугілля - ред.) стоїть завдання - до 26 серпня виплатити всі зарплатні борги шахтарям», - написав Кістіон.

Він також зазначив, що Міненерговугілля має результативніше працювати над реформою вугільної галузі, запустити врешті-решт роботу Національної вугільної компанії.

«Бо працювати постійно в пожежному режимі неможливо. Потрібно вже перейти до конкретних кроків, які забезпечать країні необхідні обсяги вугілля та впевненість шахтарям у завтрашньому дні!», додав віце-прем’єр.

Кістіон також поінформував, що наразі розробляється план виконання Закону України щодо фінансового забезпечення державного сектора вугільної галузі №8362.

Напередодні ЗМІ повідомили, що прем’єр-міністр Володимир Гройсман обурився, що «людям на шахтах місяцями не платили зарплати, в той час як корупціонери займаються розпилюванням держкоштів». Саме тому він взяв під особистий контроль ситуацію у вугільній галузі.