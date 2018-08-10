В уряді пообіцяли виплатити зарплатні борги шахтарям до 26 серпня
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Розсилка
Протест шахтарів
Кабмін хоче запустити роботу Національної вугільної компанії
Міністерство енергетики та вугільної промисловості має до 26 серпня виплатити всі зарплатні борги шахтарям.
Про це написав у Facebook віце-прем'єр Володимир Кістіон.
«Ситуація непроста, перед Ігорем Насаликом (міністр Міненерговугілля - ред.) стоїть завдання - до 26 серпня виплатити всі зарплатні борги шахтарям», - написав Кістіон.
Він також зазначив, що Міненерговугілля має результативніше працювати над реформою вугільної галузі, запустити врешті-решт роботу Національної вугільної компанії.
«Бо працювати постійно в пожежному режимі неможливо. Потрібно вже перейти до конкретних кроків, які забезпечать країні необхідні обсяги вугілля та впевненість шахтарям у завтрашньому дні!», додав віце-прем’єр.
Кістіон також поінформував, що наразі розробляється план виконання Закону України щодо фінансового забезпечення державного сектора вугільної галузі №8362.
Напередодні ЗМІ повідомили, що прем’єр-міністр Володимир Гройсман обурився, що «людям на шахтах місяцями не платили зарплати, в той час як корупціонери займаються розпилюванням держкоштів». Саме тому він взяв під особистий контроль ситуацію у вугільній галузі.