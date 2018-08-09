ЗМІ: Гройсман взяв під особистий контроль ситуацію у вугільній галузі



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Фото: Главком Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

Прем’єр обурився, що «людям на шахтах місяцями не платили зарплати, в той час як корупціонери займаються розпилюванням держкоштів»

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман погодив призначення нового генерального директора ДП «Первомайськвугілля», яке навесні в результаті техногенної катастрофи на шахті «Золоте» опинилося під загрозою зникнення.

Про це «Уніан» повідомило джерело в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, зазначивши, що попередній в.о. гендиректора Артур Мірумян був відсторонений наказом міністра енергетики Ігоря Насалика від 7 серпня 2018 р.

За словами джерела, новий керівник буде представлений трудовому колективу після підписання відповідного наказу.

Причиною відставки Мірутяна послужила його неефективна робота по усуненню наслідків надзвичайної події на шахті «Золоте» і нецільове використання понад 131 млн грн бюджетних коштів.

Як заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, ці гроші були виділені на проведення робіт з водовідведення та закупівлю обладнання, а саме шість спеціальних насосів, які виробляє єдиний в Україні завод «Южгідромаш».

Пізніше з'ясувалося, що обладнання завод не продавав, а замість нових насосів на шахту була поставлена техніка невідомого походження.

«Щодо цього інциденту було порушено кримінальну справу стосовно Мірутяна і зараз ним займаються слідчі органи», - повідомило джерело і додало: «Гройсман залишився вкрай незадоволений цією ситуацією і використанням коштів, які Кабмін виділив на запобігання техногенної катастрофи».

Крім того, як зазначило джерело, прем'єр вирішив взяти під особистий контроль ситуацію у вугільній галузі.

«Це неприпустимо, щоб людям на шахтах місяцями не платили зарплати, в той час як корупціонери займаються розпилюванням держкоштів», - зазначив він.

Нагадаємо, 25 квітня 2018 року Кабінет Міністрів виділив ДП «Первомайськвугілля» 131,188 млн грн, а вже 2 травня на шахті «Золоте» трапився прорив джерельних вод і затоплення мережі підземних виробок. В результаті на шахті припинився видобуток вугілля та інші шахти ДП «Первомайськвугілля» опинилися під загрозою затоплення і припинення виробництва.