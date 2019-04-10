В уряді заявили, що виступають за поступове відкриття ринку землі в Україні



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Міністерство аграрної політики хоче забезпечити права малих фермерів на землю

Міністерство аграрної політики України виступає за поступове зняття обмежень щодо купівлі та продажу сільськогосподарської землі та запровадження ринку.

Про це повідомила виконувачка обов'язків міністра аграрної політики України Ольга Трофімцева.

«Ми в уряді уже декілька років як перейшли від популістичного питання «чи відкривати ринок землі» до питання як саме це зробити», — повідомила Трофімцева.

За її словами, Міністерство аграрної політики підтримує поетапне відкриття ринку землі із запровадженням необхідних обмежень та запобіжників для того, аби забезпечити права малих фермерів на землю.

Також вона додала, що Мінагропрод домовилося зі Світовим банком про отримання фінансової підтримки аграрному сектору України одразу після запровадження ринку сільськогосподарської землі.

Раніше у Світовому банку пропонували Україні зняти мораторій на продаж державної землі в якості експерименту.

Зазначимо, що через заборону на продаж сільськогосподарської землі в Україні (дію мораторію на продаж) єдиним способом передати землю іншій зацікавленій особі за винагороду є її здача в оренду. Договори на оренду землі зазвичай є довгостроковими та укладаються в середньому на 8-10 років. При цьому, вартість оренди земельних паїв є заниженою, а ринок — неконкурентним, адже, як правило, на оренду паїв претендує лише один орендар, який і диктує ціну.

Нагадаємо, що Рада проголосувала за продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі 20 грудня 2018 року. Це рішення підтримав 231 депутат. У Мінекономіки рекомендували президенту цей закон заветувати. Президент підписав закон 4 лютого 2019 року.