Ведення демографічного реєстру обійдеться міграційній службі більше, ніж у 3 млн грн на місяць



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кабмін визначив ДМС розпорядником Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР), а єдине підпорядковане їй держпідприємство «Документ» – його адміністратором

Державна міграційна служба 18 квітня уклала угоду зі своїм ДП «Документ» про послуги з адміністрування Єдиного державного демографічного реєстру на 40,05 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції. Кабмін визначив ДМС розпорядником Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР), а єдине підпорядковане їй держпідприємство «Документ» – його адміністратором.

На рік замовили такі послуги по 3,34 млн грн за місяць:

обслуговування і супроводження серверних операційних систем Centos 7 і Debian 9;

обслуговування і супроводження прикладного софту СКБД PostgreSQL 9.3.5;

технічну підтримку прикладного софту Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами (ЄІАС УМП) і спеціального софту;

налаштування і супроводження прикладних програмних інтерфейсів для забезпечення взаємодії між уповноваженими суб’єктами і центральними органами виконавчої влади;

моніторинг функціонування мобільних робочих станцій;

підтримку роботи користувачів ЄДДР та ЄІАС УМП ДМС.

Нагадаємо, днями ДМС за 62,00 млн грн замовила «Документу» сканування заяв про видачу паспортів, необхідних для оформлення паспорта-картки через ЄДДР.

Джерело: Наші гроші