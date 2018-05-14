Ведення демографічного реєстру обійдеться міграційній службі більше, ніж у 3 млн грн на місяць
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Кабмін визначив ДМС розпорядником Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР), а єдине підпорядковане їй держпідприємство «Документ» – його адміністратором
Державна міграційна служба 18 квітня уклала угоду зі своїм ДП «Документ» про послуги з адміністрування Єдиного державного демографічного реєстру на 40,05 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.
Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції. Кабмін визначив ДМС розпорядником Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР), а єдине підпорядковане їй держпідприємство «Документ» – його адміністратором.
На рік замовили такі послуги по 3,34 млн грн за місяць:
- обслуговування і супроводження серверних операційних систем Centos 7 і Debian 9;
- обслуговування і супроводження прикладного софту СКБД PostgreSQL 9.3.5;
- технічну підтримку прикладного софту Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами (ЄІАС УМП) і спеціального софту;
- налаштування і супроводження прикладних програмних інтерфейсів для забезпечення взаємодії між уповноваженими суб’єктами і центральними органами виконавчої влади;
- моніторинг функціонування мобільних робочих станцій;
- підтримку роботи користувачів ЄДДР та ЄІАС УМП ДМС.
Нагадаємо, днями ДМС за 62,00 млн грн замовила «Документу» сканування заяв про видачу паспортів, необхідних для оформлення паспорта-картки через ЄДДР.
Джерело: Наші гроші