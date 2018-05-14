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    Економіка та фінанси

    Ведення демографічного реєстру обійдеться міграційній службі більше, ніж у 3 млн грн на місяць

    • Сьогодні, 10:49
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    Кабмін визначив ДМС розпорядником Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР), а єдине підпорядковане їй держпідприємство «Документ» – його адміністратором

    Державна міграційна служба 18 квітня уклала угоду зі своїм ДП «Документ» про послуги з адміністрування Єдиного державного демографічного реєстру на 40,05 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

    Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції. Кабмін визначив ДМС розпорядником Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР), а єдине підпорядковане їй держпідприємство «Документ» – його адміністратором.

    На рік замовили такі послуги по 3,34 млн грн за місяць:

    • обслуговування і супроводження серверних операційних систем Centos 7 і Debian 9;
    • обслуговування і супроводження прикладного софту СКБД PostgreSQL 9.3.5;
    • технічну підтримку прикладного софту Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами (ЄІАС УМП) і спеціального софту;
    • налаштування і супроводження прикладних програмних інтерфейсів для забезпечення взаємодії між уповноваженими суб’єктами і центральними органами виконавчої влади;
    • моніторинг функціонування мобільних робочих станцій;
    • підтримку роботи користувачів ЄДДР та ЄІАС УМП ДМС.

    Нагадаємо, днями ДМС за 62,00 млн грн замовила «Документу» сканування заяв про видачу паспортів, необхідних для оформлення паспорта-картки через ЄДДР.

    Джерело: Наші гроші

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