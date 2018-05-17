Верховна Рада відмінила державне регулювання ринку цукру

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Спеціалісти наголошують на тому, що прийняття законопроекту сприятиме подальшому розвитку цукрової галузі

17 травня у першому читанні був прийнятий за основу важливий для цукрової галузі законопроект №4532 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру».

Даним документом скасовуються норми закону «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру», яким визначається обмеження на поставки цукру на внутрішній ринок (квота «А») та встановлюються мінімальні ціни на цукор та цукровий буряк, як такого, що не виконав поставлених завдань.

У зв’язку зі змінами, які відбулися на внутрішньому і світовому ринках цукру за останні роки, необхідність в адміністративному регулюванні, запровадженому чинним Законом України, втратила актуальність. Саме тому Національна асоціація цукровиків України не раз наголошувала на необхідності прийняття даного законопроекту.

«Укрцукор висловлює вдячність аграрному комітету та народним депутатам, які як ніколи вчасно підтримали цукрову галузь, адже наразі ситуація критична – мінімальні ціні вищі за ринкові. Тому сподіваємось, що дане рішення допоможе в скорому часі виправити ситуацію», - пояснив голова правління НАЦУ «Укрцукор» Андрій Дикун.

Окрім того, прийняття законопроекту сприятиме подальшому розвитку галузі, оскільки тепер виробників не стримує змінна ситуація по квотам і вони можуть вільно здійснювати інвестиції довгострокового характеру.