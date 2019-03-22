Верховний суд відмовився повертати ЗТМК державі. Завод далі контролюватиме Фірташ



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Команда Фірташа може надалі за рахунок схем, заробляти на комбінаті, максимально завантажуючи зношені потужності

Оголошення рішення суду відкладалося двічі

Сьогодні, 22 березня, Верховний суд частково задовольнив скаргу адвокатів олігарха Дмитра Фірташа та безпосередньо Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК). Тепер справу про повернення ЗТМК розглядатимуть спочатку — у господарському суді Запорізької області, повідомляє Центр протидії корупції.

Зауважимо, що оголошення рішення у справі двічі відкладалося: суд мав оголосити рішення ще 12 березня. Однак суддя взяла перерву до 15 березня, а потім пішла на лікарняний.

Нагадаємо, що у липні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про виграну справу.

Господарський суд Запорізької області вирішив повернути майно ЗТМК державі, ухваливши рішення про розірвання договору про заснування ТОВ «ЗТМК». У 2013 році цей договір уклали Фонд державного майна та компанія «Толексіс трейдинг лімітед», яку контролює Фірташ.

Адвокати олігарха оскаржили рішення, але апеляційна інстанція залишила його чинним.

Сьогоднішнє рішення Верховного суду означає, що команда Фірташа може надалі за рахунок схем, заробляти на комбінаті, максимально завантажуючи зношені потужності. Адже раніше компанія Фірташа «Толексіс трейдинг лімітед» повинна була вкласти у модернізацію заводу $110 млн, проте не виконала взяті на себе зобов’язання.