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    Економіка та фінанси

    Від початку року в Україну надійшло $800 млн іноземних інвестицій

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    У першому кварталі в Україну надійшло $800 млн іноземних інвестицій - Від початку року в Україну надійшло $800 млн іноземних інвестицій
    У першому кварталі в Україну надійшло $800 млн іноземних інвестицій

    Більшу зацікавленість у інвесторів викликав державний сектор, а саме інвестиції у державні боргові цінні папери України

    У першому кварталі 2019 року в економіку України надійшло 800 мільйонів доларів прямих іноземних інвестицій.

    Про це свідчать дані Національного банку України, опубліковані в інфляційному звіті за квітень 2019 року.

    «Прямі іноземні інвестиції за I квартал 2019 року становили 0.8 млрд доларів, з них більше 60% було спрямовано до реального сектору. Лідерами залучення ПІІ були добувна промисловість та виробництво скла та виробів зі скла», - йдеться у повідомленн.

    Там також зазначають, що попри надходження значного обсягу інвестицій до українських компаній, на початку року Нацбанк спостерігав відплив коштів з приватного сектору України.

    «Приватний сектор був чистим кредитором зовнішнього світу — чисті надходження прямих іноземних інвестицій були нівельовані виплатами за зовнішніми зобов'язаннями банківського та реального секторів», — зазначають в НБУ.

    Водночас більшу зацікавленість у інвесторів викликав державний сектор, а саме інвестиції у державні боргові цінні папери України.

    інвестиції промисловість
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