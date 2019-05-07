Від початку року в Україну надійшло $800 млн іноземних інвестицій



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У першому кварталі в Україну надійшло $800 млн іноземних інвестицій

Більшу зацікавленість у інвесторів викликав державний сектор, а саме інвестиції у державні боргові цінні папери України

У першому кварталі 2019 року в економіку України надійшло 800 мільйонів доларів прямих іноземних інвестицій.

Про це свідчать дані Національного банку України, опубліковані в інфляційному звіті за квітень 2019 року.

«Прямі іноземні інвестиції за I квартал 2019 року становили 0.8 млрд доларів, з них більше 60% було спрямовано до реального сектору. Лідерами залучення ПІІ були добувна промисловість та виробництво скла та виробів зі скла», - йдеться у повідомленн.

Там також зазначають, що попри надходження значного обсягу інвестицій до українських компаній, на початку року Нацбанк спостерігав відплив коштів з приватного сектору України.

«Приватний сектор був чистим кредитором зовнішнього світу — чисті надходження прямих іноземних інвестицій були нівельовані виплатами за зовнішніми зобов'язаннями банківського та реального секторів», — зазначають в НБУ.

Водночас більшу зацікавленість у інвесторів викликав державний сектор, а саме інвестиції у державні боргові цінні папери України.