«Вінницягаз» обстежив майже 6 тис. км газорозподільних мереж

16% пошкоджень газових мереж виявила пересувна автодіагностична лабораторія, яка працювала в області протягом двох тижнів

Спеціалісти виявили 2,3 тис. пошкоджень ізоляції на газопроводах

АТ «Вінницягаз» з початку року провів комплексне приладове обстеження 5 800 км газорозподільних мереж Вінниччини. Про це повідомила пресслужба компанії.

Для дослідження підземних мереж газовики використовують спеціальні високочутливі прилади, які можуть виявляти пошкодження газопроводів під землею.

За їх допомогою за 11 місяців поточного року служби «Вінницягазу» знайшли 94 витоки газу на мережах Вінниччини.

Під час діагностики виявлено майже 2,3 тис. пошкоджень ізоляції на газопроводах та близько сотні витоків природного газу. Усі виявлені пошкодження ліквідовані. Окрім традиційних способів комплексного приладового обстеження компанія також застосовує інноваційні технології.

Зокрема, цьогоріч вперше залучили пересувну автодіагностичну лабораторію. Вона обладнана спеціальними високочутливими приладами на базі автомобіля Toyota Hilux. Машина у русі визначає місця витоків природного газу на підземних і надземних газопроводах.

«Лабораторія виявляє витоки на ходу, при середній швидкості 20 км/год. Система сама сповіщає оператора про витік газу. Лабораторія здатна виявити навіть одну мільйонну частку газу в повітрі, говорить Ігор Дорошенко, технічний директор АТ «Вінницягаз». – Таким чином ефективність комплексного приладового обстеження підвищується в рази. Водночас пересувна лабораторія здійснює обстеження в 6 разів швидше, ніж бригада у складі трьох працівників».

Протягом двох тижнів роботи на Вінниччині фахівці пересувної автодіагностичної лабораторії виявили 15 витоків природного газу. Загалом мобільна лабораторія дослідила 393 км газопроводів регіону. Більшість підземних газогонів Вінницької області прокладалися у 60-90-х роках минулого століття. За цей час вони значно зносилися. Комплексне приладове обстеження допомагає вчасно виявити дефекти на газопроводах та зменшити технологічні втрати газу.

Довідка: Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, орієнтовані на підвищення якості клієнтських обслуговування, модернізації галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і понад 8 млн споживачів газу.

Нагадаємо, що 10 тисяч волинян отримали досудові попередження за борги за газ.