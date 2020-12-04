Чому в Україні росте ціна на газ? Євросоюз поставив діагноз (документ)

Ціна газу в Україні впаде, якщо обмежити монополізм «Нафтогазу», - Енергетичне Співтовариство ЄС

НАК «Нафтогаз України» має монопольне становище на ринку газу в Україні. Ця компанія блокує розвиток конкуренції і ліквідності ринку, що насправді б, знизило ціни на газ в Україні, без прив’язок до хабів в ЄС. Такий головний висновок містить свіжий звіт Секретаріату Енергетичного Співтовариства (документ є в розпорядженні «Главкома»). Фактично Енергоспівтовариство звинуватило «Нафтогаз» в блокуванні конкуренції на газовому ринку. Головна проблема – НАК має монопольне право на реалізацію газу, видобутого в Україні. Можливість інших учасників ринку купувати газ українського видобутку на біржі заблокована.

«Де-факто «Нафтогаз» має винятковий доступ до державного газового ресурсу і одночасно є постачальником природного газу, у тому числі кінцевим споживачам. НАК купує і продає державний газ за значно нижчими цінами, ніж ті, що складаються на конкурентному ринку газу в Україні, що рівносильно порушенню конкурентного законодавства у вигляді так званого маржинального витіснення»,– йдеться у звіті Енергетичного Співтовариства.

Повна версія Звіту Секретаріату Енергетичного Співтовариства

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Енергетичне Співтовариство застерігає про «загрозу повернути назад досягнутий прогрес» в лібералізації газового ринку України. Водночас нагадує, що «багато років тому радив українському уряду дотримуватися інших підходів саме для того, щоб уникнути ситуації на українському газовому ринку у вигляді спотвореної конкуренції і монополізації ринку». Проте «Нафтогаз» успішно ігнорує європейські постулати – його дочірні компанії – «Укргазвидобування» та «Чорноморнафтогаз» – продовжують продавати видобутий ресурс виключно своїй материнській компанії «Нафтогаз України» за цінами, нижчими ніж ті, що складаються в ході торгів на Українській енергетичній біржі (УЕБ). Згадані компанії позбавлені права виходу на вільний ринок.

1 серпня в Україні був запущений роздрібний ринок газу для населення. Кожен споживач, за ухваленим ще 2015 року законом про ринок газу, тепер може вільно обирати постачальника в залежності від запропонованої ціни та сервісу. Водночас уряд припинив обмежувати ціни для населення – припинила дію урядова постанова №867 про покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на НАК «Нафтогаз України» щодо реалізації видобутого в Україні газу. Відтак теоретично всі учасники отримали право продавати чи купувати газ на біржі на рівних умовах.

Тепла ванна для «Нафтогазу»

Відразу ж після запуску роздрібного ринку газу, «Нафтогаз» заявив про свої плани «агресивно йти на ринок для населення». Компанія, яка знаходить у привілейованих умовах, розраховує відібрати у обласних збутових компаній щонайменше 20% домогосподарств.

Водночас у липні 2020 року Кабінет міністрів затвердив ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» постачальником останньої надії на ринку газу для населення терміном на три роки як переможця конкурсу. Якщо споживач, якого від’єднали від газової труби за газові борги, не зможе вчасно обрати іншого постачальника, то в такому випадку він може розраховувати на тимчасову гарантовану допомогу і протягом 60 днів отримувати газ від постачальника останньої надії (ПОН).

Після того, як дочірнє підприємство «Нафтогазу» було обрано постачальником останньої надії, інші учасники ринку заявили про дискримінацію. Такої ж позиції дотримується й Секретаріат Енергетичного Співтовариства, обґрунтовуючи це тим, що в ході конкурсу цінова пропозиція переможця склала 2 711,86 грн за тис куб м з ПДВ і власною рентабельністю 0%. Тобто Постачальник останньої надії погодився виконувати такі функції, не отримуючи ніякої вигоди. Але відповідно до правил ринку, ціна постачальника останньої надії завжди має бути вищою за ринкові ціни – щоб стимулювати споживача до пошуку іншого постачальника, адже на Постачальника останньої надії можна розраховувати лише протягом 60 днів. В дійсності ж тепер дочка «Нафтогазу» постачає газ за значно нижчими цінами, ніж ринкові, в такий спосіб «Нафтогаз» залучає нових клієнтів, стимулюючи їх відмовлятися від своїх постачальників. Звичайно, така низька ціна була б неможлива, якби «Нафтогаз» не мав би монопольного доступу до дешевого ресурсу «Укргазвидобування».

«Главком» писав про те, що за наполяганням учасників ринку, уряд обіцяв зробити доступним ресурс власного видобутку для усіх гравців ринку. «Щоб на ринку дійсно була вільна конкуренція і вільний доступ всіх постачальників до державного ресурсу, а не тільки у «Нафтогазу», ми зараз доопрацьовуємо рішення, згідно з яким компанія «Укргазвидобування» зможе з певними обсягами газу виходити на біржу», – ще у липні обіцяла «Главкому» екскерівниця Міністерства енергетики Ольга Буславець, але нічого з того не вийшло.

Неодноразово в коментарях експерти попереджали, що скасування ПСО для населення відкриє можливості для зловживань «Нафтогазом» через його монопольне становище. Варто нагадати, що у складі групи «Нафтогаз» – найпотужніша видобувна компанія «Укргазвидобування». У 2019 році вона видобула 14,9 млрд кубометрів газу (це більше 70% від загального обсягу вітчизняного газу). В компанії достатньо обсягів для повного забезпечення річної потреби всього населення України (потреба – 7,5 млрд грн газу на рік). Ще у липні всім було зрозуміло: якщо зі своїм ресурсом «Нафтогаз» вийде на ринок, то, звісно, компанія диктуватиме свою цінову політику. Але уряд на такі попередження не зважав, забезпечивши повну свободу діям монополіста.

«Укргазвидобування» необхідно виводити зі складу «Нафтогазу» – нардеп



Тепер ініціативу з вирішення цієї проблеми в свої руки взяли опозиційні депутати парламенту. Вони наполягають: компанію «Укргазвидобування» потрібно негайно виводити у пряме підпорядкування Кабінету міністрів. Це дасть можливість компанії самостійно, за ринковими цінами, продавати видобутий газ на біржі. Про це заявив народний депутат України, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко. Днями він презентував законопроєкт №4400 щодо створення конкуренції на ринку природного газу та ліквідації монополізму «Нафтогазу».

Передача «Укргазвидобування» у пряме підпорядкування уряду поставила б крапку в питанні «чи потрібен нам взагалі НАК «Нафтогаз?» – відзначив Кучеренко. «Немає другого механізму, окрім біржової торгівлі, для забезпечення вільного доступу до ресурсу всіх суб'єктів ринку. Механізм біржової торгівлі газом «Укргазвидобування» зовсім не суперечить жодним законам, а навпаки створить ринкове конкурентне середовище для визначення справедливої ціни на ринку. Він поклав би край абсолютно неправильному підходу до ціноутворення за формулою «Амстердам +», коли йде прив'язка до імпортної ціни», – сказав нардеп.

Перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко

«Конкурентний ринок і продаж газу на біржі – це ті механізми, які допоможуть ціні на газ знизитися, адже буде знайдений баланс між платоспроможністю споживача і можливістю «Укргазвидобування» забезпечувати виконання своєї виробничої програми. Тому, однозначно можу сказати, що вона знизиться», – запевнив Олексій Кучеренко.

Чому «Нафтогаз» монополіст?

Потреби в газі Україна майже на 70% покриває за рахунок власного видобутку (в основному компанією «Укргазвидобування» плюс незначною часткою «Чорноморнафтогазу»). Ще 30% від загального споживання складає імпорт з європейських ринків. За даними Секретаріату Енергетичного співтовариства, у першій половині 2020 року ринкова частка «Нафтогазу» на оптовому та роздрібному ринках газу складала приблизно 55%, тоді як відповідно до законодавства України, монопольне (домінуюче) становище передбачає ринкову частку більш ніж 35%.

За даними Енергетичного Співтовариства: 9,2 млрд куб м товарного газу видобуто в Україні за 6 місяців (з них 6,76 млрд куб м (69%) видобуто «Укргазвидобуванням»);

4,5 млрд куб газу було імпортовано в Україну – з цього обсягу 0,47 куб м (10%) було імпортовано НАК «Нафтогаз України»;

Різниця між об’ємами закачування та відбору газу із підземних сховищ газу (ПСГ) була 13,15 млрд куб м. «Однак, публічно доступної інформації щодо об’ємів немає», – звертають увагу в Енергетичному співтоваристві.

Отже, окрім статусу імпортера, оптового продавця і власника державних газодобувних підприємств, дочірні підприємства «Нафтогазу» також є ліцензованими постачальниками газу, тобто конкурентами іншим незалежним постачальникам на роздрібному ринку. «Нафтогаз України» де-факто має винятковий доступ до державного газового ресурсу і одночасно є постачальником природного газу, у тому числі кінцевим споживачам. Монополіст купує і продає державний природний газ за значно нижчими цінами, ніж ті, які існують на конкурентному ринку газу України.

За даними Української енергетичної біржі, ціни, за якими дочірні компанії «Нафтогазу» продають газ на біржі, значно вищі ніж ті, за якими компанія пропонує газ своїм прямим споживачам і деяким трейдерам. Це не стимулює покупців торгувати на біржі. Ціновими зловживаннями зацікавився Секретаріат Енергетичного Співтовариства – там висловлюють побоювання, що дискримінація і зловживання цінами лише посилюється.

Секретаріат Енергоспівтовариства зауважує, що уряд України досі не зробив жодних кроків для стимулювання надання ліквідності на газовій біржі, як це було в багатьох європейських країнах – Іспанії, Німеччині, Франції, Австрії, Румунії, Польщі та Греції. Там поширеним інструментом є державні програми з продажу газу, мета яких – обов’язкові централізовані продажі газу з метою запровадження конкурентного оптового газового ринку та як захід в рамках антимонопольних розслідувань.

Пропозиції європейців

Секретаріат Енергетичного Співтовариства пропонує ринкові реформи, які дадуть нашому газовому ринку розвиток «на основі кращих європейських практик». Зокрема, усі учасники ринку повинні мати доступ до ресурсу «Укргазвидобування» і щоб цей ресурс торгувався на рівних і прозорих сегментах ринку, якими управляє Українська енергетична біржа. Ці обсяги також забезпечать критичну ліквідність на газовому ринку, яка необхідна для створення стабільного українського газового індексу. У зв'язку з тим, що буде оцінюватися власний видобуток, ціна на український газ потенційно може бути нижче індексної ціни на європейських хабах – TTF або NCG, до яких прив'язаний український ринок.

На переконання фахівців Енергетичного співтовариства, «Укргазвидобування» може забезпечити прозору торгівлю на біржі до 6,2 млрд куб м на рік, де будуть забезпечені рівні права доступу для всіх учасників ринку, що конкурують у сегменті поставки. Це дозволило б сформувати і виявити реальну ціну українського газу та ринкових цін.

Тоді «Укргазвидобування» зможе стати потужним маркет-мейкером для українського ринку – там будуть формуватися стабільні цінові сигнали в Україні. Це сприятиме інтеграції з європейськими газовими ринками та створенню належно функціонуючого газового хабу в Україні.

Наталка Прудка, «Главкома»