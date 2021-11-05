«Вінницягаз» закликає споживачів підготувати газові мережі до зими

Станом на кінець жовтня, понад 30 тис. споживачів газу Вінниччини замовили послуги з технічного обслуговування газових мереж своїх будинків у АТ «Вінницягаз»

Замовити необхідну послугу чи сертифіковані газові прилади можна у 104.ua клієнтських просторах

14 тис. викликів прийняла аварійно-диспетчерська служба АТ «Вінницягаз» за 10 місяців поточного року. 85 % викликів пов’язані з витоками газу на внутрішньобудинкових мережах. Тож власникам будівель та споруд задля власної безпеки потрібно подбати про стан газових мереж у оселі.

Станом на 1 листопада 2021 року аварійно-диспетчерська служба АТ «Вінницягаз» здійснила 14 тис. виїздів за викликами «104». У 85% випадків газовики виявили та локалізували витоки природного газу на внутрішньобудинкових мережах. З початком опалювального сезону кількість аварійних заявок збільшується.

«Причинами витоків газу найчастіше є несправний технічний стан газових мереж у будинках, використання застарілого газового обладнання або самовільна його заміна» – наголошує технічний директор АТ «Вінницягаз» Ігор Дорошенко.

Для уникнення аварійних ситуацій власники будівель та споруд мають щороку проводити фахове технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Послуги надаються спеціалізованими організаціями на ринкових засадах. Те ж саме стосується встановлення, заміни та обслуговування газових приладів – плит, котлів, водонагрівачів тощо, яке мають здійснювати фахівці, а не випадкові люди чи самі споживачі.

Станом на кінець жовтня, понад 30 тис. споживачів газу Вінниччини замовили послуги з технічного обслуговування газових мереж своїх будинків у АТ «Вінницягаз».

З них майже 19 тис. – власники приватних садиб, мешканці 900 багатоквартирних будинків та 2,4 тис. підприємств, установ та організацій.

Подбати про свою безпеку та замовити необхідну послугу чи сертифіковані газові прилади можна у 104.ua клієнтських просторах.

З правилами безпеки при користуванні газом у побуті, споживачі можуть ознайомитися на офіційному сайті АТ Вінницягаз» https://vn.dsoua.com/ua/ або сторінці компанії у мережі Facebook.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, орієнтовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізації галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і понад 8 млн. споживачів газу.