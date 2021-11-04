«Дніпропетровськгаз»: 20 тис споживачів замовили технічне обслуговування внутрішніх мереж

Для отримання консультацій споживачі Дніпропетровщини можуть звертатись до найближчого 104.ua клієнтського простору

З початку 2021 року АТ «Дніпропетровськгаз» уклав майже 20 тисяч угод з клієнтами про надання послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Послуга передбачає обстеження внутрішньої газової системи для безпечного користування та запобігання виникнення аварійних ситуацій.

Витоки газу саме на внутрішніх мережах є причиною викликів на аварійну службу 104. Фахівці Дніпропетровськгазу звертають увагу на те, що відсутність вчасного обслуговування та діагностики газових мереж як у багатоповерхівках, так і в приватних будинках призводить до їх аварійності. Щоб попередити несправності та безпечно споживати газ, необхідно вчасно укладати договори на технічне обслуговування. Фахове та регулярне обслуговування газових внутрішніх мереж гарантує безпечне користування природним газом.

«Уклавши договір з АТ «Дніпропетровськгаз» клієнти отримають фахове обстеження внутрішньобудинкової газової мережі щодо можливих витоків газу, контроль щільності з’єднань газопроводів, усунення витоків на муфтових з’єднаннях, перевірку працездатності та змащування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах тощо. Спеціалісти компанії працюють із сучасним спеціалізованим обладнанням та усувають витоки газу», – зазначає директор з капітального будівництва Дніпропетровськгазу Максим Бойко.

Виконувати технічне обслуговування має право обрана власником чи балансоутримувачем компанія, що має усі необхідні дозволи на роботи підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів та устаткування. Крім того, необхідна відповідна матеріально-технічна база та фаховий персонал.

Для отримання консультацій або укладання договору з газорозподільною компанією, споживачі природного газу Дніпропетровщини можуть звертатись до найближчого 104.ua клієнтського простору.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізації галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і більше 8 млн споживачів газу.