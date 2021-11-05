«Волиньгаз»: з початку року здійснено повірку 10 тисяч лічильників

Залежно від вимог заводу-виробника лічильники необхідно повіряти кожні 5-8 років

З початку року фахівці «Волиньгазу» зафіксували близько 60 фактів втручання у роботу приладів обліку

Спільно з представниками ДП «Волиньстандартметрологія» спеціалісти АТ «Волиньгаз» за 10 місяців 2021 року виконали повірку понад 10 тисяч побутових лічильників газу. Близько 33 % приладів були визнані непридатними через невідповідність вимірювальних характеристик.

Процедура повірки передбачена чинним законодавством і дозволяє здійснювати достовірний облік газу та забезпечити нарахування за коректні обсяги спожитого енергоресурсу.

«Залежно від вимог заводу-виробника лічильники необхідно повіряти кожні 5-8 років. За термінами повірки стежать фахівці управління метрології підприємства. Споживачів заздалегідь попереджають про послугу та узгоджують дату та час зняття лічильників», – коментує головний метролог АТ «Волиньгаз» Сергій Сьомак.

На роботу вузла обліку можуть впливати різні фактори. Наприклад, тривалий термін та неналежні умови експлуатації, зношеність механізмів, сторонні втручання у його роботу. З початку року фахівці «Волиньгазу» зафіксували близько 60 фактів втручання у роботу приладів обліку з метою зменшення показань відлікового механізму.

Згідно з Кодексом газорозподільних систем, споживач зобов’язаний забезпечувати збереження та цілісність лічильника газу та пломб на ньому. У разі виявлення фактів пошкодження приладу обліку з метою несанкціонованого відбору газу, порушники оплачують збитки, завдані газорозподільній компанії. Окрім суми збитків, порушник також сплачує усі послуги з відключення/відновлення газопостачання та вартість самого лічильника разом із монтажними роботами.

АТ «Волиньгаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території Волинської області.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.