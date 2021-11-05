«Волиньгаз»: з початку року здійснено повірку 10 тисяч лічильників
З початку року фахівці «Волиньгазу» зафіксували близько 60 фактів втручання у роботу приладів обліку
Спільно з представниками ДП «Волиньстандартметрологія» спеціалісти АТ «Волиньгаз» за 10 місяців 2021 року виконали повірку понад 10 тисяч побутових лічильників газу. Близько 33 % приладів були визнані непридатними через невідповідність вимірювальних характеристик.
Процедура повірки передбачена чинним законодавством і дозволяє здійснювати достовірний облік газу та забезпечити нарахування за коректні обсяги спожитого енергоресурсу.
«Залежно від вимог заводу-виробника лічильники необхідно повіряти кожні 5-8 років. За термінами повірки стежать фахівці управління метрології підприємства. Споживачів заздалегідь попереджають про послугу та узгоджують дату та час зняття лічильників», – коментує головний метролог АТ «Волиньгаз» Сергій Сьомак.
На роботу вузла обліку можуть впливати різні фактори. Наприклад, тривалий термін та неналежні умови експлуатації, зношеність механізмів, сторонні втручання у його роботу. З початку року фахівці «Волиньгазу» зафіксували близько 60 фактів втручання у роботу приладів обліку з метою зменшення показань відлікового механізму.
Згідно з Кодексом газорозподільних систем, споживач зобов’язаний забезпечувати збереження та цілісність лічильника газу та пломб на ньому. У разі виявлення фактів пошкодження приладу обліку з метою несанкціонованого відбору газу, порушники оплачують збитки, завдані газорозподільній компанії. Окрім суми збитків, порушник також сплачує усі послуги з відключення/відновлення газопостачання та вартість самого лічильника разом із монтажними роботами.